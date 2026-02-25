Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Conferencia

Los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro abren boca al Museo de Ferrol en la Escola de Idiomas

El encuentro, organizado por la asociación cultural Goethe, con entrada libre, tendrá lugar este mismo miércoles

Redacción
25/02/2026 11:39
Inauguración de la exposición "Ferrol no pasado. A vida cotiá"
Inauguración de la exposición "Ferrol no pasado. A vida cotiá"
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación cultural Goethe, en colaboración con su entidad “madre”, la Escola de Idiomas de Ferrol, organiza esta tarde, a las 18.30 horas, en el salón de actos del centro, la conferencia “Ferrol do pasado”.

Esta charla correrá a cargo de los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, comisarios de la exposición que se exhibe en el Centro Torrente Ballester.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Juan Galán presentando una de sus obras literarias en la antigua sede de Sarao, en la calle Real

Juan Galán presenta en el Ateneo Ferrolán el libro protagonizado por los “Rotspanier”
Redacción
concello presenta a oposición unha moción sobre os bombeiros

"Pasó lo que temíamos que podía pasar", lamentan los bomberos de Ferrol
Redacción
Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Economía e Planificación de Infraestruturas, visitará as oficinas da empresa Ghenova en Ferrol

Dos bomberos se reunieron este martes con Alfonso Rueda en Ferrol
Redacción
plaza de armas bomberos

La CIG pide el precinto “inmediato” del camión implicado en el accidente que afectó a un bombero
Redacción