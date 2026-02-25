Conferencia
Los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro abren boca al Museo de Ferrol en la Escola de Idiomas
El encuentro, organizado por la asociación cultural Goethe, con entrada libre, tendrá lugar este mismo miércoles
La asociación cultural Goethe, en colaboración con su entidad “madre”, la Escola de Idiomas de Ferrol, organiza esta tarde, a las 18.30 horas, en el salón de actos del centro, la conferencia “Ferrol do pasado”.
Esta charla correrá a cargo de los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, comisarios de la exposición que se exhibe en el Centro Torrente Ballester.