Los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro abren boca al Museo de Ferrol en la Escola de Idiomas

Inauguración de la exposición "Ferrol no pasado. A vida cotiá" Cedida

La asociación cultural Goethe, en colaboración con su entidad “madre”, la Escola de Idiomas de Ferrol, organiza esta tarde, a las 18.30 horas, en el salón de actos del centro, la conferencia “Ferrol do pasado”.

Esta charla correrá a cargo de los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, comisarios de la exposición que se exhibe en el Centro Torrente Ballester.