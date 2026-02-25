La entrañable despedida del Boss Ferrol a Manolo, su mejor cliente: "El bar fue su casa"

Manuel Pérez López Cedida

Aquel que se crea entre los que están a un lado y otro de la barra de un local de hostelería es un vínculo difícilmente inquebrantable y, por ello, no sorprenden las palabras de cariño que Julián Freire, del Boss Ferrol, le ha dedicado a Manuel Pérez López, un cliente que se convirtió en familia y falleció, a los 73 años, el pasado 20 de febrero.

"Se nos ha ido un grande, hoy nos ha dejado una persona maravillosa", comienza el texto que ha corrido como la pólvora en las redes sociales para despedirse del que era conocido como "Manolo Boss". "No sabéis cuántas veces lo confundieron con mi padre o con el dueño del bar y, la verdad, para mí siempre fue un orgullo", continúa.

Explica se pasaba el día en el establecimiento de la avenida de Esteiro, donde era "uno más de la familia", ensalzando que se trataba de "una persona de las que ya no quedan: cercano, majo con todo el mundo, amigo de los niños y de cada mascota que se pasaba por la terraza". De hecho, recuerda también Julián al grupo de "gorriones 'amaestrados' que venían a comer con él; eran tan fieles que aparecían hasta los lunes, que cerramos, y se quedaban en el felpudo buscándolo".

Ojalá más 'manolos'

El dueño del Boss hecha la vista atrás hasta el 6 de junio de 1992, a la ocho de la tarde, cuando sus padres abrieron la puerta del local por primera vez y Manolo entró: "Se metió en nuestras vidas y ya no se fue nunca. Desde entonces, el bar fue su casa". Por eso, incide, "si te has pasado por aquí más de dos días seguidos, seguro que sabes de quién hablo".

De la barra del negocio antiguo a la mesa alta de la entrada en el nuevo, "ese era su sitio y todo el mundo no respetaba, y si algún despistado se sentaba allí sin querer, apurábamos a poner el cartel de 'reservado' para avisar", rememora, admitiendo que escribió el texto "con el corazón un poco roto" porque "se ha ido una persona de las buenas de verdad, de las que no tienen enemigos".

"Si en el mundo hubiera más 'manolos', sin duda sería un mundo mejor", añade, pidiéndole que le espere "allí donde estés" para que, "cuando me toque a mí", pueda prepararle el café como le gustaba: "vaso pequeño, templado, con su buena crema y, por supuesto, tu vaso de agua al lado". "Siempre un poco de ti estará con nosotros en el Boss y en nuestro corazón. Buen viaje", concluye.