La CIG pide el precinto “inmediato” del camión implicado en el accidente que afectó a un bombero

La sección sindical de la CIG en el Concello de Ferrol pidió este martes el precinto “inmediato” del vehículo autoescalera implicado en el accidente laboral que se produjo en la madrugada del pasado jueves durante las labores de extinción del incendio que se declaró en la calle Álvarez de Sotomayor, en el barrio de Recimil, y que provocó la amputación de una pierna al bombero de 49 años que permanece ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña –Chuac–.

La central sindical fundamenta esta petición en la necesidad de “preservar a cadea de custodia, garantir a integridade dos datos telemétricos da centralita e evitar calquera posible alteración ou manipulación” que pudiera comprometer una investigación técnica “obxectiva e independente”.

“A conservación íntegra dos elementos materiais é esencial para determinar con rigor as causas do accidente e depurar, no seu caso, as responsabilidades correspondentes”, argumenta el sindicato en el escrito registrado en el Concello por el delegado de Prevención, Manuel Fernández Lorenzo. Además, la CIG quiso responder a las declaraciones realizadas por el alcalde tras la Xunta de Goberno del lunes con respecto al número de efectivos del servicio y al cambio de subcategoría.

Así, sobre el primer asunto, el sindicato señala que “non é correcto presentar como novidade que o Concello contará con 50 bombeiros en plantilla”, puesto que “segundo os documentos oficiais municipais, o cadro orgánico do servizo xa contemplaba 52 prazas nos últimos anos, unha cifra que mesmo ascende 53” en el ejercicio actual.

Por ello, la CIG cree fundamental “diferenciar entre as prazas estruturais que xa existen no cadro de persoal e as prazas efectivamente cubertas, que non sempre coinciden co total orzamentado. Non estamos ante unha ampliación estrutural nova, senón ante prazas xa previstas no cadro de persoal”.

En cuanto al cambio de subcategoría, la CIG dice que “non é rigoroso que os bombeiros pasarán todos de C2 a C1”, pues no es un proceso automático y requiere de la “convocatoria dun proceso selectivo formal, o cumprimento dos requisitos de titulación e a superación das probas correspondentes, así como o nomeamento conforme á normativa de función pública”.

“Trátase”, precisa, “dun procedemento regrado que non pode realizarse de maneira colectiva nin inmediata”, por lo que pide “ofrecer información veraz e axustada á realidade xurídica, orzamentaria e técnica”.