Memoria histórica

Juan Galán presenta en el Ateneo Ferrolán el libro protagonizado por los “Rotspanier”

El encuentro con el escritor tendrá lugar este jueves 26

Redacción
25/02/2026 14:05
Juan Galán presentando una de sus obras literarias en la antigua sede de Sarao, en la calle Real
Juan Galán presentando una de sus obras literarias en la antigua sede de Sarao, en la calle Real
Emilio Cortizas
El escritor Juan Galán presentará este jueves 26, a las 19.00 horas en el Ateneo Ferrolán, la obra “Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés (1939-1946)”, en el que a partir de la historia de Joaquín Fernández Millán cuenta la experiencia de millones de españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil. 

En este encuentro, el autor estará acompañado por el historiador Enrique Barrera Beitia, miembro de la junta directiva de la Asociación Memoria Histórica Democrática además de especialista en la divulgación de estos temas.

Galán presentando otro título en la Central Librera de Dolores

Juan Galán presenta en Ares a los “Rotspanier”, escapados de Franco que terminaron en manos de Hitler

Juan Galán presentando una de sus obras literarias en la antigua sede de Sarao, en la calle Real

