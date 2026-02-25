Juan Galán presenta en el Ateneo Ferrolán el libro protagonizado por los “Rotspanier”

Juan Galán presentando una de sus obras literarias en la antigua sede de Sarao, en la calle Real Emilio Cortizas

El escritor Juan Galán presentará este jueves 26, a las 19.00 horas en el Ateneo Ferrolán, la obra “Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés (1939-1946)”, en el que a partir de la historia de Joaquín Fernández Millán cuenta la experiencia de millones de españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil.

En este encuentro, el autor estará acompañado por el historiador Enrique Barrera Beitia, miembro de la junta directiva de la Asociación Memoria Histórica Democrática además de especialista en la divulgación de estos temas.