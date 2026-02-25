Imaginar Ferrol: la iniciativa que nace para combatir el feísmo en la ciudad

Calzados Ricardo, en la calle Real, convertido en cafetería Imaginar Ferrol

El hartazgo de tener que enfrentarse a diario por su trabajo, en el que viaja por toda Galicia, a que la ciudad en la que nació y vivió casi toda su vida se considera “fea”, hizo que Clara Pallarés crease en Instagram una invitación para “Imaginar Ferrol” desde una óptica donde la estética y la uniformidad sirviesen de reclamo a visitantes y fuesen también útiles para llenar de orgullo al vecindario.

“Un lugar que fue diseñado aposta por Carlos III, con una planificación única, debería regular y unificar su cartelería, el aspecto de los edificios y los negocios para preservar la esencia ferrolana y devolverle la categoría”, explica, avanzando que su iniciativa no pretende ser una crítica, sino una forma de aportar ideas para mejorar el aspecto urbano.

Un sueño no tan lejano

En esta cuenta, que nació hace pocos días, Pallarés publica fotografías de lugares sobradamente conocidos de la ciudad y, con ayuda del ChatGPT y su gusto por la estética, imagina cómo podrían convertirse en enclaves hermosos con una capa de pintura, toldos, cierres u ornamentación vegetal.

Así, además de un lavado de cara a bajos de viviendas, se atreve también a soñar con nuevos negocios en ubicaciones que fueron tan emblemáticas como Deportes Roma, los Cines Goya o Calzados Ricardo. “A mí me chifla Ferrol”, resume Clara, queriendo llamar la atención del Concello y también de las empresas locales con capacidad económica.

Implicación

Por un lado, propone que dentro de la legislación urbanística que vela por la conservación de edificios históricos y sus peculiaridades, se unifiquen asimismo criterios estéticos y se incentive su cumplimiento, facilitando además la creación de pequeños negocios.

A la parte privada, Pallarés les anima a “patrocinar” el embellecimiento de una ciudad que, con estos aires propicios, “vuelve” a recobrar su importancia.