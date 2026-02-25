Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Imaginar Ferrol: la iniciativa que nace para combatir el feísmo en la ciudad

Clara Pallarés está al frente de un proyecto que pretende ofrecer propuestas que mejoren la estética en nuestras calles

Marta Corral
Marta Corral
25/02/2026 22:17
Calzados Ricardo, en la calle Real, convertido en cafetería
Calzados Ricardo, en la calle Real, convertido en cafetería
Imaginar Ferrol
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El hartazgo de tener que enfrentarse a diario por su trabajo, en el que viaja por toda Galicia, a que la ciudad en la que nació y vivió casi toda su vida se considera “fea”, hizo que Clara Pallarés crease en Instagram una invitación para “Imaginar Ferrol” desde una óptica donde la estética y la uniformidad sirviesen de reclamo a visitantes y fuesen también útiles para llenar de orgullo al vecindario. 

“Un lugar que fue diseñado aposta por Carlos III, con una planificación única, debería regular y unificar su cartelería, el aspecto de los edificios y los negocios para preservar la esencia ferrolana y devolverle la categoría”, explica, avanzando que su iniciativa no pretende ser una crítica, sino una forma de aportar ideas para mejorar el aspecto urbano. 

Un sueño no tan lejano

En esta cuenta, que nació hace pocos días, Pallarés publica fotografías de lugares sobradamente conocidos de la ciudad y, con ayuda del ChatGPT y su gusto por la estética, imagina cómo podrían convertirse en enclaves hermosos con una capa de pintura, toldos, cierres u ornamentación vegetal

Así, además de un lavado de cara a bajos de viviendas, se atreve también a soñar con nuevos negocios en ubicaciones que fueron tan emblemáticas como Deportes Roma, los Cines Goya o Calzados Ricardo. “A mí me chifla Ferrol”, resume Clara, queriendo llamar la atención del Concello y también de las empresas locales con capacidad económica. 

Implicación

Por un lado, propone que dentro de la legislación urbanística que vela por la conservación de edificios históricos y sus peculiaridades, se unifiquen asimismo criterios estéticos y se incentive su cumplimiento, facilitando además la creación de pequeños negocios. 

A la parte privada, Pallarés les anima a “patrocinar” el embellecimiento de una ciudad que, con estos aires propicios, “vuelve” a recobrar su importancia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pleno concello de Ferrol Bombeiros e ganadeiros

El PSOE se interesa por la recogida de enseres y el archivo municipal
Redacción
Juan Galán, en 2023

Juan Galán: “A historia de Fernández Millán é a de moitos ‘rotspanier’”
X. Fandiño
Condenados asesinato Matilde Muñoz.jpg

Condenados a 18 años de cárcel los dos asesinos de la ferrolana Matilde Muñoz en Indonesia
EFE
Esperanza Piñeiro e Guillermo Llorca na súa expo do Torrente Ballester

Sentando as bases para o Museo de Ferrol: amosar o pasado da xente e da zona
Rita Tojeiro Ces