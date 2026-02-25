FeC rechaza la gestión privada de la residencia de O Bertón y pide una nueva en Serantes
Una de las mociones que llevará Ferrol en Común al pleno de este jueves reclamará la gestión pública de la residencia de O Bertón, construida por la Fundación Amancio Ortega, así como la conversión del edificio de la antigua Escuela Politécnica de Serantes en un centro para mayores.
La formación explica, en el primer caso, que el modelo elegido por la Xunta para la residencia de O Bertón “prima o beneficio das empresas sobre a calidade de vida dos nosos maiores” y, en lo que respecta a la propuesta para Serantes, insta al Concello y a la Xunta a iniciar “unha negociación inmediata coa Universidade da Coruña para adquirir a Politécnica, redactar un proxecto construtivo para residencia de maiores pública, con amplas zonas verdes, centro de saúde nas inmediacións e boa comunicación con transporte público que daría resposta a toda a poboación da zona rural que carece deste servizo”.