Diario de Ferrol

El PSOE se interesa por la recogida de enseres y el archivo municipal

Sendas propuestas se debatirán en el pleno de este jueves

Redacción
25/02/2026 23:21
Pleno del mes de enero
Daniel Alexandre
Además de la conjunta con el resto de los partidos de la oposición sobre el servicio de bomberos, el PSOE defenderá en la sesión plenaria de este jueves dos mociones, la primera sobre las deficiencias en el funcionamiento de la recogida de enseres y la segunda sobre los cambios operados recientemente en la sala de consulta del archivo municipal.

En la primera, los socialistas señalan que desde 2023 se ha producido un “aumento de aproximadamente 140 toneladas de residuos voluminosos xerados anualmente” y que el gobierno “non só non adaptou o servizo a este incremento”, sino que con el nuevo contrato mancomunado “obriga a desprazarse a As Pontes para o seu tratamento, reducindo drasticamente o número de recollidas e, en consecuencia, empeorando o servizo prestado”. El PSOE explica que en puntos de A Graña, Caranza, San Pablo, Catabois, Santa Icía o Mougá “amontóanse mobles, cascallos e mesmo electrodomésticos”, por lo que piden medidas para adaptar el servicio a la demanda y se desarrolle una campaña se sensibilización entre la ciudadanía.

Por otra parte, el grupo municipal reclama la “reubicación inmediata” del archivo municipal en unas “instalacións adecuadas”, la elaboración de una plan “de posta en valor do arquivo, que avance na dixitalización dos fondos máis consultados”, así como la presentación en el pleno de un informe del servicio jurídico del Concello sobre la modificación realizada recientemente en las dependencias no que se especifique a base normativa invocada e a xustificación xurídica” de este cambio que los socialistas consideran “inaceptable”. 

