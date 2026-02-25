El comité insta a Navantia a negociar el plan industrial con el dique cubierto en el centro del debate

El presidente del comité, Carlos Díaz, tras la reunión con los portavoces municipales Jorge Meis

El comité de Navantia Ferrol obtuvo este miércoles el respaldo de los portavoces municipales a su propuesta de plan industrial, que sitúa en el centro de la discusión la necesidad de construir un dique cubierto que permita, dijo el presidente de la parte social, Carlos Díaz –MAS–, “apuntalar o futuro da empresa e da industria auxiliar a medio e longo prazo”.

Se reunieron con los grupos políticos para trasladarles un texto acordado por todos los sindicatos –CCOO, CIG, MAS y UGT–, con la excepción de la CGT, que se acabó desmarcando, pero que asistió igualmente. Todos incidieron en que “o momento é agora”, resumió Díaz, “pois é unha oportunidade de aumento de carga de traballo que non podemos deixar pasar e que debería servir para reindustrializar a comarca e facer un estaleiro realmente competitivo”.

El presidente del comité recordó que “estamos nunha época inédita de emprego, na que, por primeira vez, está a entrar máis xente da que sae” y que, por ello, se abre una oportunidad para “finalizar a modernización do estaleiro que deu un paso importante coa Fábrica Dixital de Bloques pero que debe completarse, entre outros investimentos, co dique cuberto”, pero también para fortalecer su posición en el mercado civil y las reparaciones, con la modernización del dique actual y la construcción de otro que sea de mayores dimensiones que el nº 3, donde permanece varado el “Noble Voyager”.

Navantia tiene nuevo convenio más de tres años después del inicio de las negociaciones Más información

Profundizar en nichos de negocio vinculados con la descarbonización de buques e impulsar la Fábrica de Turbinas son otras demandas que la parte social quiere abordar con la empresa, pero para ello, precisó Carlos Díaz, “é fundamental que se sente na mesa”.

Menos subcontratación

El presidente del comité también se refirió a la plantilla. Así, en el documento que presentaron a los grupos se cuantifica en 1.250 las nuevas plazas que deben crearse para atender la carga de trabajo actual y futura, “a maiores das que están vencelladas ao contrato relevo”. Eso permitiría fortalecer el astillero “cos perfís que son realmente necesarios” y, al mismo tiempo, “recuperar o control sobre a produción, reducindo unha subcontratación que hoxe alcanza o 60% do traballo”.

El comité reconoce que el plan que presenta es “ambicioso, pero non imposible” y recalcó que “non é un capricho, senón unha fórmula para apuntalar o noso futuro, que é tamén o da comarca”. Sobre las posibilidades de que la dirección entre en materia, Carlos Díaz señaló que este plan industrial es muy diferente a los anteriores, pues “por primeira vez non leva asociado un ERE, polo que non obriga a negocialo cos sindicatos. Hai un plan de emprego, e iso é bo, pero a empresa di que fará os investimentos que estimen oportunos e que incorporará a xente onde estime oportuno, pero nós queremos participar nese proceso”.

Por último, el presidente del comité aludió a la “situación complexa” a la que se enfrenta Fene, “cun baixón importante na división de Seanergies”, por lo que avanzó que se pedirá también el respaldo institucional en la Mancomunidade.

“Reconversión”

Precisamente, sobre la situación del astillero de Perlío se manifestó el representante de CCOO, Iván López, que reconoció que existe “unha preocupación moi grande sobre o que vai pasar en Fene tras ver o de Puerto Real, que pasou de Seanergies a militar. En Fene hai unha longa temporada sen carga de traballo e estase a volver ver a pantasma da reconversión. E iso non o imos permitir”, recalcó.

Por su parte, Pepe Teixido –CIG– lamentó que se haya “baleirado a parte de Seanergies” y que no se apueste “como se debería” por el área de Reparaciones. “Hai barcos novos que non poden entrar aí e tampouco vemos proxectos de descarbonización”, explicó antes de asegurar que el aumento del gasto en defensa a nivel global “debería valer para mellorar as condicións das infraestruturas e do persoal, tanto da principal como das auxiliares”.

Por su parte, Xavier Carro –UGT– reiteró su petición de que la empresa se siente a negociar el plan industrial, “como se comprometera antes da sinatura do convenio colectivo” –de hecho, la mesa del plan ya se había constituido mucho antes–, y subrayó que el contexto “favorece os investimentos en Ferrol”.

El representante del único sindicato que no firma el documento, Javier Losada, aseguró que si no lo apoyan es porque las inversiones son “froito da submisión do Goberno español ás políticas trumpistas”, cuando hay “alternativas industriais”, también en el ámbito militar, “sempre que non estean subordinadas aos intereses do imperialismo e que, por exemplo, non se instale o sistema de combate Aegis”.

Además, Losada aseveró que se debe rechazar el “modelo de subcontratación masiva” y que Navantia debe ser una empresa “100% pública e que as auxiliares que veñan aporten algo que non sexa man de obra barata”.

Una infraestructura que ya se planteó en el año 2026 El comité considera que el dique cubierto debe ser la infraestructura que complete “un único conxunto produtivo coa Fábrica Dixital de Bloques” que está acabando de construirse. Carlos Díaz recordó que existe un estudio del año 2016, aunque está desactualizado –principalmente en la cuestión presupuestaria– y que su creación permitiría “abastecer ao dique” y hacer más eficiente el proceso constructivo. “Non ten sentido que fagamos pezas que teñen que saír por terra, dar a volta toda ao estaleiro para colocarse na grada porque as grúas que temos no estaleiro non as poden levantar”, dijo.

El comité de Navantia Fene prevé un 2026 “sin trabajo” Más información