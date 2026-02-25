Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Anpa del Conservatorio Xan Viaño se moviliza para pedir mejoras en la seguridad vial

Redacción
25/02/2026 22:30
Los pasos de peatones están sin pintar en la zona
Los pasos de peatones están sin pintar en la zona
Jorge Meis
A las 16.45 horas de este viernes organiza el Anpa del Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño una movilización que partirá del aparcamiento exterior del centro para reclamar seguridad vial en la zona, así como arreglos en el mismo espacio para el estacionamiento. 

La entidad afirma que es el momento de “esixir solucións urxentes ao estado de abandono da infraestructura de acceso e do aparcadoiro compartido co Auditorio”. 

En ese sentido, especifican que las demandas se centran en dos aspectos concretos: el pintado y la señalización de los pasos de peatones en las inmediaciones del centro y el arreglo de la zona de estacionamiento. 

Recuerda que el conservatorio cuenta con 440 alumnos y alumnas matriculadas que, con los usuarios del Auditorio “xeran un fluxo constante de persoas”, pero que, al presentar la zona “deficiencias”, se pone en peligro la seguridad de menores y adultos. 

La comunidad educativa apunta que la actuación en el aparcamiento se solicitó en varias ocasiones formalmente por los “baches, pavimento roto e pozas que supoñen un risco para os usuarios, pero ata o de agora nin o Concello nin as autoridades competentes tomaron ningunha medida”. 

“O deterioro da superficie do aparcadoiro e a falta de visibilidade nos pasos de peóns”, subraya el Anpa, “converteron a entrada e saída do conservatorio nun risco diario”. 

A estas demandas, la entidad suma otras, como la necesidad de dotar la entrada principal del conservatorio de escaleras directas desde el aparcamiento, además de una rampa para favorecer el acceso de personas con movilidad reducida. También reclaman un punto para aparcar bicicletas y patinetes. 

