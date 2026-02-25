Mi cuenta

Dos bomberos se reunieron este martes con Alfonso Rueda en Ferrol

Habrá una concentración este jueves a las 18.00 horas en Armas

Redacción
25/02/2026 12:06
Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Economía e Planificación de Infraestruturas, visitará as oficinas da empresa Ghenova en Ferrol
Trabajadores del servicio de emergencias, esperando al presidente en la sede de Ghenova
Jorge Meis
Dos bomberos se han reunido este martes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la visita que el máximo mandatario gallego realizó a las instalaciones de la empresa Ghenova en la avenida de Esteiro. 

No ha trascendido el contenido del encuentro ni si ha servido para que el conflicto que mantienen las partes desde el pasado mes de diciembre está más cerca de resolverse. 

plaza de armas bomberos

La CIG pide el precinto “inmediato” del camión implicado en el accidente que afectó a un bombero

Mientras, los trabajadores municipales siguen preparando la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en Armas, antes de la celebración del pleno ordinario de febrero. Hacen un llamamiento a la ciudadanía para que los apoye. 

