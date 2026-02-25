Dos bomberos se reunieron este martes con Alfonso Rueda en Ferrol

Trabajadores del servicio de emergencias, esperando al presidente en la sede de Ghenova Jorge Meis

Dos bomberos se han reunido este martes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la visita que el máximo mandatario gallego realizó a las instalaciones de la empresa Ghenova en la avenida de Esteiro.

No ha trascendido el contenido del encuentro ni si ha servido para que el conflicto que mantienen las partes desde el pasado mes de diciembre está más cerca de resolverse.

Mientras, los trabajadores municipales siguen preparando la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en Armas, antes de la celebración del pleno ordinario de febrero. Hacen un llamamiento a la ciudadanía para que los apoye.