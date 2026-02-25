Condenados a 18 años de cárcel los dos asesinos de la ferrolana Matilde Muñoz en Indonesia

Los dos condenados por el asesinato de Matilde Muñoz EFE/Iwan Suryadi

Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a dos hombres por el asesinato premeditado de la ferrolana Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok, en Indonesia, el pasado mes de julio. La sesión tuvo lugar en el tribunal de Mataram, donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

El juez, Kelik Trimargo, consideró en la lectura de la sentencia que el crimen había quedado “probado” y que los condenados, presentes en la sala, actuaron “conscientemente y sabiendo que sus acciones violaban la ley”.

“La corte halla a los acusados Suhaeli (alias Eli) y Heri Ridwan (alias Geri) culpables de asesinato premeditado, tal y como indicó la Fiscalía en su primer cargo”, subrayó el juez, según pudo presenciar EFE. “El tribunal condena a cada uno a 18 años de cárcel”, añadió. La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien en Indonesia no se suele aplicar. Los condenados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba Muñoz en Lombok, y negaron durante el juicio haber premeditado el crimen.

No obstante, admitieron que mataron a la española, de entonces 72 años, tras entrar en “shock” cuando esta despertó mientras entraron en su habitación a robarle en la madrugada del 2 de julio de 2025.

Proceso

El cadáver de Muñoz fue hallado casi dos meses después, el 30 de agosto, en una playa de Lombok a medio kilómetro de su hotel, en la zona de Senggigi, después de que los acusados ocultaran allí el cuerpo durante la mayor parte del tiempo desde su muerte, según la investigación policial.

Los resultados de la autopsia, llevada a cabo el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Lombok, revelaron que Matilde Muñoz “murió por asfixia”.

El examen indicó que había “signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho” de Muñoz, lo que “fortaleció la sospecha de que fue víctima de violencia”, según el informe divulgado por la Policía indonesia el pasado septiembre, al que tuvo acceso la agencia EFE.

Si bien la Policía y la Fiscalía mantuvieron la acusación contra los dos condenados, el entorno de Muñoz denunció en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel. Dos de ellos testificaron en el juicio y aseguraron no haber visto ni notado nada “sospechoso” durante ese tiempo.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio, procedentes del entorno de Muñoz.

Nacida en Ferrol y afincada en Mallorca, Matilde Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el Bumi Aditya su “casa” en la isla, según recordaron sus seres queridos.