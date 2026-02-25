Ataque con explosivos y un vertido peligroso: el puerto de Ferrol acogerá un simulacro este jueves

Barcos de baixura amarrados en Curuxeiras Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas de este jueves un simulacro de emergencia con el objetivo de poner a prueba la eficacia e implantación de los diferentes planes de protección que tiene.

El Puerto informa de que esta acción afectará no solo al puerto interior, sino también a sus alrededores, y eso incluye la circulación en el Paseo de la Marina y la carretera Baja, que estarán cerradas al tráfico rodado durante el periodo que dure el simulacro.

Participará en el ejercicio el personal del organismo, incluida su policía, pero también agentes de la Nacional, de la Local, la Guardia Civil, los bomberos, el 112, Capitanía Marítima, Remolcadores, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, Intecmar y la Armada.

En este caso, se simulará un incremento del nivel de protección por la sospecha de un ataque al puerto que se confirmará tras descubrirse una serie de artefactos explosivos, además del vertido de un producto contaminante en las inmediaciones de un buque amarrado en el Cerramiento Norte.

Para evitar molestias se habilitarán desvíos por la carretera Alta para el tráfico que venga de la calle Breogán y la Cuesta de Mella.