Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ataque con explosivos y un vertido peligroso: el puerto de Ferrol acogerá un simulacro este jueves

El tráfico se verá afectado con restricciones en las calles de alrededor de Curuxeiras

Redacción
25/02/2026 22:22
Barcos de baixura amarrados en Curuxeiras
Barcos de baixura amarrados en Curuxeiras
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas de este jueves un simulacro de emergencia con el objetivo de poner a prueba la eficacia e implantación de los diferentes planes de protección que tiene. 

El Puerto informa de que esta acción afectará no solo al puerto interior, sino también a sus alrededores, y eso incluye la circulación en el Paseo de la Marina y la carretera Baja, que estarán cerradas al tráfico rodado durante el periodo que dure el simulacro. 

Participará en el ejercicio el personal del organismo, incluida su policía, pero también agentes de la Nacional, de la Local, la Guardia Civil, los bomberos, el 112, Capitanía Marítima, Remolcadores, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, Intecmar y la Armada. 

En este caso, se simulará un incremento del nivel de protección por la sospecha de un ataque al puerto que se confirmará tras descubrirse una serie de artefactos explosivos, además del vertido de un producto contaminante en las inmediaciones de un buque amarrado en el Cerramiento Norte. 

Para evitar molestias se habilitarán desvíos por la carretera Alta para el tráfico que venga de la calle Breogán y la Cuesta de Mella. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pleno concello de Ferrol Bombeiros e ganadeiros

El PSOE se interesa por la recogida de enseres y el archivo municipal
Redacción
Juan Galán, en 2023

Juan Galán: “A historia de Fernández Millán é a de moitos ‘rotspanier’”
X. Fandiño
Condenados asesinato Matilde Muñoz.jpg

Condenados a 18 años de cárcel los dos asesinos de la ferrolana Matilde Muñoz en Indonesia
EFE
Esperanza Piñeiro e Guillermo Llorca na súa expo do Torrente Ballester

Sentando as bases para o Museo de Ferrol: amosar o pasado da xente e da zona
Rita Tojeiro Ces