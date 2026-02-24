Mi cuenta

Semana Santa

Vía Crucis de la Junta General de Cofradías para celebrar la Cuaresma

Montse Fernández
Montse Fernández
24/02/2026 16:41
21 marzo Via Crucis Junta de Cofradias II (Jorge Meis)
El Via Crucis de la Junta de Cofradías
Jorge Meis
La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebrará este viernes, día 27, un Vía Crucis.

Se trata de un acto enmarcado en la celebración de la Cuaresma que la entidad viene organizando desde 2010 y que está plenamente consolidado en el calendario de citas que configuran cada año el preámbulo de la Pasión ferrolana.

El programa

Nuestro Padre Jesús de la Humildad, de la Cofradía de la Merced, será la imagen que encabece la procesión por las calles de Ferrol tras el rezo de las estaciones que se realizará en primer lugar, a partir de las 20.00h, en el interior de la capilla mercedaria.

Informan que la procesión del Vía Crucis transcurrirá por las calles María, Méndez Núñez, Real, Coruña, Dolores, Méndez Núñez, María y retirada hacia la capilla mercedaria. Diferentes dotaciones formadas por cofrades que se presentaron voluntariamente para ello irán sucediéndose bajo los banzos para llevar el paso. El acompañamiento musical del recorrido correrá a cargo de Acotaga.

El Vía Crucis 2026, impulsado por la Delegación Episcopal de Cofradías de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, incluirá un acto de oración el próximo día 12 de marzo en Dolores.

