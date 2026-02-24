Mi cuenta

Defensa

Varios actos en Ferrol para conmemorar el 489 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina

El Arriado Solemne dará comienzo a las 20.00 horas del jueves

Montse Fernández
Montse Fernández
24/02/2026 16:33
Tercio Norte Cuartel Dolores Ferrol 484º aniversario
Un momento de la celebración del aniversario el año pasado
Jorge Meis
El Tercio Norte conmemora el 489 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina. Con tal motivo, se organizan dos eventos para este jueves y viernes. 

En la primera jornada tendrá lugar un Arriado Solemne, que dará comienzo a las 20.00 horas en el patio de armas del Cuartel de Dolores. Esta ceremonia estará presidida por el comandante general de la Fuerza de Infantería de Marina, el general de división, José Luis Souto Aguirre.

El acto es de carácter público y abierto a la ciudadanía, que podrá acceder al recinto, a pie, entre las 19.15 y las 19.45 horas.

La celebración de la efeméride tendrá continuidad al día siguiente, el viernes, con el desarrollo de una parada militar, prevista también para el patio de armas del histórico acuartelamiento de Dolores.

Este evento, previsto para las 12.00 horas, estará presidido por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, que estará acompañado por el general de división José Luis Souto Aguirre, comandante general de la Fuerza de Infantería de Marina.

Tras la formación de la Fuerza y la incorporación de la bandera y llegada de autoridades, tendrán lugar varios actos militares como el homenaje a fallecidos.

