Una mujer con andador, evacuada al Marcide tras un atropello en Naturalista López Seoane

Tuvo lugar sobre las 19.00 horas de este martes

Redacción
24/02/2026 23:08
Accidente Campus
Zona en la que se produjo el accidente
Cedida
Una mujer que paseaba con andador por la calle Naturalista López Seoane, en las inmediaciones de la Facultade de Ciencias do Traballo, en el barrio de Esteiro, fue evacuada en la tarde de este martes al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras sufrir un atropello.

Según relatan la central de Emerxencias de Galicia-112 y fuentes municipales, el suceso se produjo poco antes de las siete de la tarde en una zona concurrida. Varios particulares alertaron del siniestro y el 112 movilizó a una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061), así como a agentes de la Policía Local, que se presentaron al momento, explicaron desde Emerxencias. Al parecer, según la información recabada, la mujer fue atropellada por un vehículo que estaba estacionado y que, por razones que se desconocen, se movió de repente, sin que hubiese nadie en su interior, probablemente por no tener accionado el freno de mano.

El accidente despertó una gran expectación en la zona, pues es un lugar de tránsito y reunión de estudiantes universitarios. 

