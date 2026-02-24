Mi cuenta

Una apuesta que también se disfruta: “Local 8”, un centro de ocio en pleno Pardo Baixo

Cuatro estudiantes del CPR Santiago Aspóstol están detrás de esta idea

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
24/02/2026 16:22
CPR Santiago Apóstol
El equipo del CPR Santiago Apóstol
Cuatro estudiantes de 4º de la ESO del CPR Santiago Apóstol, Adrián Baamonde, Anxo Fernández, Tomás Gómez y Santiago Serantes, dieron forma a una ambiciosa iniciativa empresarial bajo el nombre de “Local 8”, un proyecto que busca abrir un establecimiento de hostelería en la calle Pardo Bajo, en Ferrol, y que se presentó en la XII edición de Ferrolterra Emprende Xove durante este martes.

La idea surge tras analizar la oferta de ocio de la ciudad. Según explican los jóvenes promotores, en la urbe naval existe una amplia variedad de bares, pero detectaron una carencia concreta: locales que combinen el servicio tradicional de hostelería con actividades de entretenimiento como karaoke, billar, dardos o futbolín. “Bares hay muchos, pero con karaoke, por ejemplo, apenas existen”, señalan, convencidos de que esta diferenciación puede convertirse en su principal atractivo.

El proyecto está pensado como un espacio versátil y transversal, abierto a diferentes rangos de edad. Además del funcionamiento habitual como bar de ocio, “Local 8” contempla la posibilidad de organizar eventos privados, celebraciones o cenas de grupo, ampliando así sus oportunidades de negocio. No obstante, la propuesta se orienta especialmente a un público joven, en línea con el ambiente habitual de la zona de Pardo Bajo, donde hasta han localizado un local disponible para alquiler.

Otro de los puntos fuertes del proyecto es la experiencia previa indirecta de sus impulsores. Algunos de los estudiantes cuentan con vínculos familiares en el sector de la hostelería, lo que les ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de este tipo de negocios y reforzar la viabilidad de su propuesta.

“Local 8” nace así como una apuesta juvenil que combina análisis de mercado, creatividad y espíritu emprendedor. Una iniciativa que demuestra que, incluso desde las aulas, pueden surgir ideas con vocación real de futuro para dinamizar el ocio.

