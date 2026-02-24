Quique González, cantante y compositor: “1973 tiene un aire generacional, habla más de nosotros que de mí”

“Terciopelo azul” fue lanzado como adelanto del último álbum de Quique González, "1973" Fernando Maquieira

Este sábado 21, a las 20.30 horas, el Auditorio de Ferrol será el escenario de Quique González, prácticamente en la mitad de la gira de su último trabajo, “1973”.

Parte de la crítica llama culmen a “1973”, ¿Cómo interpreta usted este lanzamiento?

Siempre se dice y ya sé que es un tópico, pero creo en eso: que las canciones son como un álbum de fotos que tienes de una determinada época de tu vida. Yo intento explicarme a través de las canciones y también intento que esas canciones acompañen a un determinado número de gente durante un tiempo y les lleven a lugares de la memoria y del corazón donde se sientan acompañados. Esa es mi intención verdadera.

¿Por qué nombrar este álbum con su año de nacimiento?

La verdad es que el título del disco casi es lo último que decidí. Me di cuenta de que el disco tenía un aire un poco generacional, en el sentido de que hablaba más de nosotros que de mí, más la primera persona del plural que del singular. Hay un montón de discos que me gustan muchísimo que se han titulado con la cifra de un año y me pareció una buena decisión.

Han pasado casi 30 años del primer disco ¿hay una parte de su trabajo que disfrute más ahora?

En la composición he mejorado a la hora de tener paciencia y creo que soy más capaz que antes de desechar cosas que no llegan donde quiero llegar. Al principio, cuando empiezas a escribir canciones, todas te parecen válidas y te importa mucho lo que digan los demás, etc. He ganado mucho, pero en el fondo, mi proceso de composición sigue siendo bastante caótico, muy poco disciplinado y casi escribo canciones cuando necesito escribirlas, no cuando tengo algo dentro y la necesidad de soltarlo. Por otro lado, en el estudio me ponía muy nervioso antes y no era capaz de disfrutarlo. Quería llegar al final del proceso enseguida y hace ya unos cuantos años me di cuenta de que lo bonito es el camino que te lleva ahí, al estudio. No me lo tomo como un examen, como hacía al principio. En directo estoy más tranquilo, me agarro menos nervios que antes y eso también es un gran cambio.

¿Qué presentará en Ferrol?

La mitad del concierto está basada en este último disco, en “1973”, pero combinamos estas canciones con las de otras etapas, entre otras cosas, porque si no, sería muy corto. Estamos haciendo unos conciertos muy emocionantes, ya llevamos casi la mitad de la gira y lo estamos disfrutando mucho. Tengo la suerte de contar con Toni Brunet, que es productor de mis últimos discos y guitarrista sensacional; con Raúl Bernal tocando los teclados, también súper artista, poeta, productor que tiene su propio proyecto de canciones; con Jacob Reguilón, el bajista, que lleva conmigo desde el primer disco girando, y con Karlos Arancegui, que es súper batería, gran amigo como los otros cuatro miembros de la banda. Nos llevamos muy bien, nos gusta mucho hacer música juntos y creo que estamos transmitiendo algo muy potente. Ojalá en Ferrol también suceda esto y seamos capaces de disfrutar el público y nosotros.