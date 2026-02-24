Mi cuenta

La "Porkeeper" de Zahara, una oda al cerdo en forma de hamburguesa

El negocio ferrolano participa un año más en el VI Campeonato de España de Hamburguesas

Montse Fernández
24/02/2026 14:30
La "Porkeeper", la hamburguesa que Zahara presenta al campeonato nacional
Aceptamos la invitación de Zahara, como no, para probar su candidata al VI Campeonato de Hamburguesas de España (The Best Burguer), en el que toman parte varios cientos de restaurantes de todo el país, entre ellos el negocio ferrolano, que vuelve a probar suerte en el certamen nacional, que constituye un verdadero espaldarazo para quien queda clasificado entre los mejores del país.

La hamburguesa es uno de esos platos que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, una propuesta gastronómica que ha evolucionado de forma mayúscula y que brinda infinitas posibilidades, cada cual más sabrosa y hasta sorprendente, como es el caso de la pieza elaborada en Zahara.

El el caso que nos ocupa, nos decantamos por probar la hamburguesa en el restaurante Zahara de Odeón -también se puede disfrutar en el de Callao-, donde, como siempre, nos atendieron como cabe esperar a uno de los negocios más concurridos de la comarca. 

Llegamos temprano, el lunes de Carnaval, y en escasos minutos las mesas estaban repletas de comensales, de todas las edades, grupos de jóvenes y familias, sobre todo. 

Algunos, como nosotros, se animaron también a probar la "Porkeeper", su propuesta de esta edición para el campeonato y que se puede degustar al precio de 13,90 euros. La experiencia gastronómica fue muy notable, con un servicio atento y rápido, como es costumbre en el local.

La hamburguesa, para repetir, sin duda, digna de competir en cualquier campeonato. Este año han apostado por el cerdo, en lugar de la vaca premium de la explosiva "Black Pearl" de la pasada edición. En este caso se trata de una propuesta más fácil de comer, ya no son necesarios los guantes como ocurría con su antecesora, y de un sabor algo más suave.

Destaca sobre todo en cada bocado la presencia del torrezno de Soria, que ofrece un toque distintivo a la pieza, aportando un "crunchy" y una textura muy acertada. La carne, procedente de chuleta de cerdo alimentado con castañas, resulta menos jugosa que la de la pasada edición, pero muy atractiva y de gran sabor. La presencia del queso provolone, que desborda por todos los costados del bocadillo, es otro plus, así como el pan de burguer estilo pretzel, que aporta el sabor característico de los típicos lazos crujientes originarios de Alemania, con ese toque salado que marida a la perfección con todos los elementos que incorpora la "Porkeeper", incluída su salsa, una especialidad de la casa, secreta, que aporta un punto de acidez muy agradecido.

La hamburguesa "porkeeper" que presenta Zahara al Campeonato de España

El restaurante ferrolano Zahara regresa al VI Campeonato de España de Hamburguesas

Una hamburguesa que no deja indiferente por su sabor, presentación y selección de ingredientes, que esperemos que también guste al público que debe emitir sus votos y a los miembros del jurado.

El certamen concluye el próximo uno de marzo, cuando se darán a conocer las mejores hamburguesas del país.

