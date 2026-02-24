Día de Rosalía
Os "Instantes Literarios" volven á biblioteca de Ferrol para conmemorar a Rosalía de Castro
Trémola Teatro agarda a todo o público interesado este mércores e o venres
A biblioteca municipal de Ferrol retoma este mércores 25 e venres 27, de 11.30 a 13.30 horas, os “Instantes literarios”, un servizo informativo pensado para consumir de xeito rápido e oral información fiable.
Desta volta convócanse dúas xornadas con motivo do Día de Rosalía (23 de febreiro), nas que a compañía Trémola Teatro será a encargada de dar a coñecer a toda persoa que se achegue ao centro, nun espazo de cinco minutos, a relevancia actual da escritora e da súa obra.