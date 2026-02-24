Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cinema

O documental sobre a resistencia do rural, “360 Curvas”, enche o cine Duplex no seu pase único

O codirector Alejandro Gándara, que traballou xunto a Ariadna Silva, visitou este mesmo martes a sala ferrolá para presentar a película co produtor Xacio Baño

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
24/02/2026 21:18
Duplex Alejandro Gándara e Xacio Baño presentan 360 curvas
O produtor Xacio Baño acompañou ao director Alejandro Gándara
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Xa estaba “practicamente cheo” horas antes do pase único que se ofreceu este mesmo martes no Duplex Cinema, do filme “360 Curvas”, nominado aos Mestre Mateo 2026 como Mellor Documental. A película foi escrita e dirixida por Ariadna Silva Fernández e Alejandro Gándara Porteiro, e este último foi o encargado de presentala na sala ferrolá xunto ao produtor Xacio Baño, de Rebordelos.

Despois de “Dorothé na vila”, neste caso xunto a Olaia Tubío, ou “Labrando músicas”, Alejandro Gándara volve propoñer unha desas historias de proximidade que o público demanda, tal como constatou a proxección deste martes no Duplex ou os pases con presenza do equipo realizados en Compostela ou en Lugo, que estiveron “sempre cheos”, expresou Alejandro Gándara. Tanto el como Ariadna Silva “compartimos esa visión por explorar o territorio, a memoria e por, a través do cine, intentar entendernos un pouquiño máis a nós mesmos”, sinalou o director.

Zeltia Outeiriño, cineasta documental: “De repente, a película iba de aprender a mirar a unha nai non só como nai”

Más información

“360 Curvas” son as que separan A Fonsagrada de Lugo, un título que se escolleu para contar a historia de como se orixinaron a comezos dos 90 as protestas coñecidas como As Movidas e a súa vixencia actual. Un traxecto que marca a distancia dos servizos, do lugar “onde se toman as decisións” e no que incluso naceu e morreu xente “de camiño ao hospital, porque non chegaba”.

“A pesar de ser unha loita moi local reflectía cousas que estaban pasando en toda Galicia”, e particularmente tamén nos lugares de orixe dos directores (Alejandro, de Baio, e Ariadna, da Estrada), aínda que, segundo destacou Gándara, a idea orixinalmente veu do xefe de produción e un dos protagonistas, Adrián Méndez, o nexo coa Fonsagrada.

Espectadores na preestrea en España de “O que arde”, na que estivo presente o seu director, Óliver Laxe, e que constituíu a primeira proposta tras a reapertura

Un aniversario que celebra 30 anos de Duplex Cinema, do celuloide á vangarda

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Duplex Alejandro Gándara e Xacio Baño presentan 360 curvas

O documental sobre a resistencia do rural, “360 Curvas”, enche o cine Duplex no seu pase único
Rita Tojeiro Ces
“Terciopelo azul” fue lanzado como adelanto del último álbum de Quique González, "1973"

Quique González, cantante y compositor: “1973 tiene un aire generacional, habla más de nosotros que de mí”
Rita Tojeiro Ces
Uno de los "Instantes Literarios", en este caso con motivo del 8-M

Os "Instantes Literarios" volven á biblioteca de Ferrol para conmemorar a Rosalía de Castro
Redacción
21 marzo Via Crucis Junta de Cofradias II (Jorge Meis)

Vía Crucis de la Junta General de Cofradías para celebrar la Cuaresma
Montse Fernández