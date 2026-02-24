O documental sobre a resistencia do rural, “360 Curvas”, enche o cine Duplex no seu pase único
O codirector Alejandro Gándara, que traballou xunto a Ariadna Silva, visitou este mesmo martes a sala ferrolá para presentar a película co produtor Xacio Baño
Xa estaba “practicamente cheo” horas antes do pase único que se ofreceu este mesmo martes no Duplex Cinema, do filme “360 Curvas”, nominado aos Mestre Mateo 2026 como Mellor Documental. A película foi escrita e dirixida por Ariadna Silva Fernández e Alejandro Gándara Porteiro, e este último foi o encargado de presentala na sala ferrolá xunto ao produtor Xacio Baño, de Rebordelos.
Despois de “Dorothé na vila”, neste caso xunto a Olaia Tubío, ou “Labrando músicas”, Alejandro Gándara volve propoñer unha desas historias de proximidade que o público demanda, tal como constatou a proxección deste martes no Duplex ou os pases con presenza do equipo realizados en Compostela ou en Lugo, que estiveron “sempre cheos”, expresou Alejandro Gándara. Tanto el como Ariadna Silva “compartimos esa visión por explorar o territorio, a memoria e por, a través do cine, intentar entendernos un pouquiño máis a nós mesmos”, sinalou o director.
“360 Curvas” son as que separan A Fonsagrada de Lugo, un título que se escolleu para contar a historia de como se orixinaron a comezos dos 90 as protestas coñecidas como As Movidas e a súa vixencia actual. Un traxecto que marca a distancia dos servizos, do lugar “onde se toman as decisións” e no que incluso naceu e morreu xente “de camiño ao hospital, porque non chegaba”.
“A pesar de ser unha loita moi local reflectía cousas que estaban pasando en toda Galicia”, e particularmente tamén nos lugares de orixe dos directores (Alejandro, de Baio, e Ariadna, da Estrada), aínda que, segundo destacou Gándara, a idea orixinalmente veu do xefe de produción e un dos protagonistas, Adrián Méndez, o nexo coa Fonsagrada.