Comunidade rural

O Ateneo Aldeán preséntase publicamente en Ferrol tras catro décadas de labor silenciosa

No encontro deste venres darase a coñecer a Axenda Aberta de Proxectos para a tempada 2026/27

Redacción
24/02/2026 13:19
A presentación terá lugar na sede do Ateneo Ferrolán, na rúa Magdalena de Ferrol
Daniel Alexandre
Un novo concepto de organización das comunidades rurais, o Ateneo Aldeán, darase a coñecer o venres 20, ás 19.00 horas no Ateneo Ferrolán, despois de catro décadas de traballo silencioso. Neste encontro, que está previsto que dure arredor de media hora, presentarase a Axenda Aberta de Proxectos para a tempada 2026/27.

Dende o Ateneo Aldeán propóñense cinco eixos de traballo, que están relacionados coa arquitectura de cooperación e o asesoramento técnico-legal para colectivos e entidades do rural, por unha banda, e restauración da natureza, atendendo aos 25 anos da Rede europea Natura 2000 para o LIC río Xuvia-Castro.

Así mesmo, falarase do sector primario e o programa piloto SAT-Agro-gandeiro-silvícola, do rexistro de pequeno patrimonio atropolóxico ou cultural e das administracións públicas, e para rematar, o punto “Ateneo para a ética e cualificación na xestión política de orzamentos e de servizos públicos”.

No encontro, que será presentado polo presidente do Ateneo Ferrolán como anfitrión, intervirán representantes tanto do Ateneo Aldeán, da Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural e da asociación cultural Vai Rañala Meu! como colaborador habitual.

