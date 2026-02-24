La mujer que resultó herida en el incendio de Recimil evoluciona favorablemente

En el incendio resultaron heridas cuatro personas, tres ocupantes de la vivienda y un bombero Emilio Cortizas

El último parte médico emitido este martes indica que la mujer que resultó herida de gravedad como consecuencia del incendio de Recimil del 19 de febrero, evoluciona favorablemente. Como se recordará, se temía por la vida del joven de 19 años fallecido este lunes y, también, por la de esta persona, de 24 años, y madre del niño de tres, que permanece con pronóstico reservado en la UCI pediátrica.

En otro orden de asuntos, la sección sindical de la CIG en el Ayuntamiento de Ferrol ha registrado formalmente un escrito por sede electrónica solicitando el precinto inmediato del vehículo autoescalera implicado en el accidente laboral durante fatídico incendio en el barrio de Recimil, que ha supuesto la amputación de una pierna de un bombero de 49 años.

La central sindical fundamenta esta petición en la necesidad de "preservar a cadea de custodia, garantir a integridade dos datos telemétricos da centralita e evitar calquera posible alteración ou manipulación" que pudiera comprometer una investigación técnica objetiva e independiente.

"A conservación íntegra dos elementos materiais é esencial para determinar con rigor as causas do accidente e depurar, no seu caso, as responsabilidades correspondentes", argumentan en su escrito.

Paralelamente a la reclamación sobre la investigación del siniestro, la CIG ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el alcalde de Ferrol ayer lunes.

El sindicato desmiente que sea una novedad que el Ayuntamiento vaya a contar con 50 bomberos en plantilla, ya que "según os documentos oficiais municipais, o cadro orgánico do servizo xa contemplaba 52 prazas nos últimos anos, unha cifra que mesmo ascende 53 no exercicio de 2026".

Plazas estructurales y cubiertas

La CIG incide en la necesidad de diferenciar entre "as prazas estruturais que xa existen no cadro de persoal e as prazas efectivamente cubertas", que no siempre coinciden con el total presupuestado, por lo que niegan que se trate de una ampliación estructural nueva.

Asimismo, el sindicato tacha de "non riguroso" el anuncio de que los bomberos "pasarán todos de C2 a C1". La CIG explica que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece que los mismos podrán estar abiertos a los subgrupos C1 y C2, "pero eso no implica un ascenso automático".

Para ello, recuerdan, es preceptivo un proceso selectivo formal, cumplir con los requisitos de titulación, superar las pruebas correspondientes y obtener el nombramiento conforme a la normativa de función pública, un procedimiento "regrado que non se pode realizar de ningunha maneira colectiva nin inmediata".

Con todo ello, la CIG hace un llamamiento al "rigor, a transparencia e a responsabilidade".

La central sindical concluye que, si bien la mejora del servicio es una prioridad compartida, es esencial ofrecer "información veraz e axustada á realidade xurídica, presupuestaria e técnica", al tiempo que se reitera en que las investigaciones de accidentes graves como el ocurrido en Recimil deben realizarse con todas las garantías y con la máxima transparencia para la ciudadanía.