Ghenova duplicará su plantilla en Ferrol en los próximos tres años

Un momento de la visita a las instalaciones de Ghenova en Ferrol Jorge Meis

Ghenova, empresa de ingeniería afincada en Ferrol desde hace dos décadas y media, duplicará el personal en un plazo máximo de tres años. El CEO de la firma sevillana, Francisco Cuervas, ha anunciado este incremento en el transcurso de la visita que este martes ha hecho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a las oficinas de la avenida de Esteiro. "Llevamos más de 25 años de vínculo con Galicia, que es la Comunidad, tras Andalucía, que supone la mayor cantidad de recursos, de facturación y actividad de la empresa", afirmó.

Tras explicar a Rueda, a la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y al alcalde, José Manuel Rey, dos de los proyectos en los que está inmerso el personal (uno relacionado con la construcción naval y otro con las energías renovables), Cuervas informó que la apuesta de Ghenova por Galicia no solo implica a Ferrol, sino también a Vigo, donde la empresa tiene trabajando a más de 40 personas. Así, de las alrededor de 1.300 que conforman la plantilla del grupo, actualmente 230 desarrollan sus funciones en Galicia. "La cifra se duplicará en un plazo no superior a los tres años", reiteró.

Cuervas justificó este incremento en el contexto actual y las expectativas a corto y medio plazo. "Vivimos en un momento muy interesante en los tres ámbitos en los que trabaja Ghenova", indicó, "y donde Galicia va a jugar un papel fundamental: el naval y el sector de la defensa, con Navantia como nuestro principal cliente; las energías renovables, tanto marinas como terrestres; y la digitalización, una carrera en la que queremos estar".

Los responsables políticos durante la visita a las instalaciones Jorge Meis

El presidente de la Xunta, por su parte, reconoció haberse "quedado impresionado al entrar y ver este espacio enorme lleno de gente haciendo cosas de altísima cualificación". Rueda subrayó que "es bueno que se sepa y que hagamos todo lo posible para que siga así", por lo que se comprometió a "acompañar" a Ghenova en este proceso de expansión en Galicia. "Alrededor de la fabricación hay un trabajo intensísimo e importantísimo de investigación y diseño... para que lo que se fabrica tenga la máxima calidad, y por eso me alegro muchísimo estar aquí y de comprobar que existe una apuesta por la Formación Profesional, a través del modelo Dual", expresó el presidente gallego.

Rueda aludió al contexto geopolítico actual. "Por desgracia, toda la industria relacionada con la defensa está en expansión y es algo que nos tiene que preocupar especialmente, por lo que debemos poner todos los medios para estar bien defendidos, lo que implica muchísima tecnología e innovación", aseveró el máximo responsable del ejecutivo autonómico. En este ámbito, añadió, Galicia está bien posicionada, pues, abundó, "hay muchas empresas que están haciendo esa reconversión desde el punto de vista tecnológico para aprovechar estas oportunidades, y lo cierto es que tenemos por delante un horizonte muy potente, y más teniendo aquí a Navantia, pero no solo: aviación no tripulada, energías renovables... Somos un hub de las renovables y pretendemos serlo muchísimo más porque las empresas que demandan energía la quieren tener cuanto más cerca, mejor".

En esa línea, el presidente gallego dijo que la apuesta debe ser "que esa energía se les pueda suministrar desde aquí y producir también las estructuras para generarla", apuntó en referencia al proceso puesto en marcha recientemente por el Gobierno central. "Una ventana se abre ahora con la eólica marina, por fin, sen tempo non era, y siempre compatibilizándolo con la pesca. Tenemos un ecosistema de empresas tecnológicas de altísima cualificación en Galicia que vamos a mimar especialmente porque ahí está el futuro. La Galicia Calidade también está en las cosas más punteras", finalizó.

Por su parte, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, aseguró que la ciudad es "innovación y futuro" y recalcó que la urbe está "en movimiento y quiere contribuir a una Galicia mejor". En ese sentido, agradeció a Ghenova su apuesta por el municipio que, añadió, "les ha acogido con los brazos abiertos". Además, recordó que estuvo presente en la inauguración de las oficinas de la avenida de Esteiro y admitió que esa jornada "me saltaron dos lágrimas pensando que esto era el futuro de Ferrol: ver a tanta gente joven, ingenieros e ingenieras de tantos lugares que España que tuviesen aquí su puesto de trabajo". Así, reiteró que la ciudad "está creciendo, ganando población por segundo año consecutivo y generando empleo tras décadas de destrucción. Necesitamos a la Xunta para la defensa de proyectos que generen empleo y riqueza y el presidente siempre ha sido firme en la defensa de los intereses de Ferrol y de las empresas que trabajan aquí", concluyó.