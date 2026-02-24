El turismo de la urbe en enero se ciñe a los viajeros del Camino Inglés

un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara Daniel Alexandre

La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) del puerto cerró el mes de enero con un total de 118 personas atendidas, según los datos recogidos en el informe mensual del perfil del visitante.

La concejala de Turismo, Maica García, avanzó que del total de usuarios inscritos, “o 54,24% foron turistas nacionais, fronte un 24,58% de visitantes internacionais”. Por su parte, los viajeros locales representaron el 21,19 % del total de atenciones realizadas.

En relación con el origen de los turistas nacionales, destaca la elevada presencia de visitantes de la propia comunidad autónoma, y también de otras como Madrid, Andalucía, Comunidad Valencia y Castilla y León.

En el ámbito internacional, los visitantes procedían en su mayoría de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, México, Italia, Francia y Australia, que en conjunto suponen el 75,68% del total de turistas extranjeros que partieron de Curuxeiras para emprender la ruta de peregrinación hasta Santiago de Compostela.

En lo relativo al perfil del viajero por edades, la tendencia con respecto a otros meses y ejercicios se mantiene y el tramo comprendido entre los 31 y los 60 años concentra el 52,54 % de los visitantes. Las personas menores de 30 años representan el 18,64 %, mientras que los mayores de 60 suponen el 28,18 %.

Peregrinación

Explican desde el Concello de Ferrol que el principal motivo de la visita de estos viajeros continúa siendo la realización del Camino Inglés, ya que el 70,97% de los turistas atendidos emprendían ruta hacia Compostela. El 29,03 % restante “acude por interés general en el patrimonio de la ciudad”, apuntan desde el Consistorio.

Entre los visitantes no peregrinos, el interés se centra especialmente en el Camino como recurso cultural, seguido del turismo cultural (patrimonio, museos y arquitectura), así como del turismo gastronómico y de naturaleza y playas.

De la misma manera, se detecta un creciente interés por el patrimonio militar y naval de la ciudad, como reveló la responsable municipal.

Maica García también indicó que en lo relativo a las pernoctas, la mayoría de estas personas permanecen una sola noche, aunque aumenta progresivamente el número de viajeros que prolongan su estancia a dos noches, lo que les permite conocer mejor la ciudad.

Este perfil genera un mayor gasto y refuerza la consideración de Ferrol como destino de turismo de calidad. Por su parte, los visitantes no peregrinos suelen permanecer entre uno y tres días en la urbe naval, algo más que el peregrino a Santiago