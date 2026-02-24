Mi cuenta

Diario de Ferrol

El “Noble Voyager” ya está en el dique 3 de Navantia para el mecanizado de sus hélices

Los trabajos, según explica la compañía, se prolongarán durante tres semanas

X. Fandiño
X. Fandiño
24/02/2026 22:55
El "Noble Voyager", este martes al mediodía, en el puerto exterior Ferrol
Jorge Meis
Alrededor de las 14.00 horas de este martes, el buque de perforación “Noble Voyager” entró en la ría de Ferrol propulsado por varios remolcadores de los puertos coruñés y ferrolano para trasladarlo al dique nº 3 de Navantia para comenzar los trabajos para mecanizar el alojamiento de sus hélices, que se le retiraron en la dársena exterior de Punta Langosteira a lo largo de las últimas semanas.

Según informa la compañía naval pública, el barco permanecerá en el dique alrededor de tres semanas para, posteriormente, regresar al puerto herculino para la reinstalación de las hélices. Esta misma operación se hará en otras embarcaciones de la naviera.

El buque, de 228 metros de eslora, es capaz de perforar pozos de más de doce kilómetros de profundidad y también cuenta con una torre de perforación doble, lo que le permite realizar operaciones simultáneas (como preparar tubería mientras realiza la horadación), optimizando los tiempos y reduciendo costos para las operadoras.

El área de Carenas de Navantia en la ría de Ferrol es un referente mundial en el trabajo con gaseros, pero también realiza otro tipo de reparaciones de barcos civiles. El año pasado, por ejemplo, se duplicaron los proyectos relacionados con metaneros de gas natural licuado (LNG) y también se procedió a la ejecución de la última fase de la adecuación de un ferry de la naviera Fred. Olsen que ya está cubriendo la ruta entre el puerto de Huelva y las islas Canarias. 

