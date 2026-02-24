Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cine gratis

El ciclo Clásicos Inéditos en Versión Española vuelve a la capilla del Torrente Ballester con una de cine negro: “Acosados”

La entrada es totalmente libre hasta completar el aforo

Redacción
24/02/2026 14:23
"Acosados" está protagonizada por Robert Cummings como Chuck Scott
"Acosados" está protagonizada por Robert Cummings como Chuck Scott
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vuelve el ciclo cinematográfico que lleva a la capilla del Torrente Ballester películas de las décadas de 1940 y 1950 que nunca llegaron a las salas comerciales, Clásicos Inéditos en Versión Española. Es el caso de “Acosados”, el título que se proyectará este miércoles 25, a las 20.30 horas.

Se trata de una obra de culto, dirigida por Arthur Ripley y producida por Seymour Nebenzal, que se enmarca en el cine negro más sombrío, transitando terrenos en los que se confunden universos reales y oníricos. En 1947, "Acosados" estuvo nominada a Mejor Película en el Festival de Cannes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

CPR Santiago Apóstol

Una apuesta que también se disfruta: “Local 8”, un centro de ocio en pleno Pardo Baixo
Eva Mazás Arnoso
Ghenova visita

Ghenova duplicará su plantilla en Ferrol en los próximos tres años
X. Fandiño
La "Porkeeper", la hamburguesa que Zahara presenta al campeonato nacional

La "Porkeeper" de Zahara, una oda al cerdo en forma de hamburguesa
Montse Fernández
"Acosados" está protagonizada por Robert Cummings como Chuck Scott

El ciclo Clásicos Inéditos en Versión Española vuelve a la capilla del Torrente Ballester con una de cine negro: “Acosados”
Redacción