El ciclo Clásicos Inéditos en Versión Española vuelve a la capilla del Torrente Ballester con una de cine negro: “Acosados”

Vuelve el ciclo cinematográfico que lleva a la capilla del Torrente Ballester películas de las décadas de 1940 y 1950 que nunca llegaron a las salas comerciales, Clásicos Inéditos en Versión Española. Es el caso de “Acosados”, el título que se proyectará este miércoles 25, a las 20.30 horas.

Se trata de una obra de culto, dirigida por Arthur Ripley y producida por Seymour Nebenzal, que se enmarca en el cine negro más sombrío, transitando terrenos en los que se confunden universos reales y oníricos. En 1947, "Acosados" estuvo nominada a Mejor Película en el Festival de Cannes.