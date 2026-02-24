Cinco entidades y el BNG piden que la casa de Carvalho Calero se declare zona ZER

La moción se presentó este martes en el Concello Cedida

Cinco entidades (AVV Ferrol Vello, Ateneo Ferrolán, Ferrolterra Antiga, Artábria y Medulio) apoyan la moción que presenta el BNG en el pleno de este jueves para pedir que el ámbito de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero (tres parcelas en total) sea declara Zona de Especial necesidad de Rehabilitación (ZER) para agilizar los trámites que eviten que “non quede nada que rehabilitar”.

El portavoz municipal del grupo nacionalista, Iván Rivas, denuncia el “abandono constante” de este espacio y critica que el alcalde, José Manuel Rey, “fale de que o Plan Especial de Protección e Rehabilitación estaba anulado cando chegou á Alcaldía cando o certo é que foi redactado e aprobado durante o seu anterior mandato (2011-2015)”. Además, apuntó que, en la oposición, el PP “vía ben a declaración da zona ZER e agora négase a desenvolvela”.

En esa línea, el concejal del BNG resaltó que “hai uns anos conseguimos que se asignase unha partida nos orzamentos para desenvolver este mecanismo, pero non se executou e mesmo desapareceu das contas”, por lo que insta a recuperar esa cantidad para “pór fin ao deterioro que sofre este lugar”.

Con Rivas comparecieron también la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, María José Peniza, que lamentó que “se presenten plans, un tras outro, sen que se materialicen para ver unha saída a toda esta situación”. Así, apuntó que “cada vez queda menos deses edificios” y se preguntó “que imos recuperar?”.

Explicó Peniza que a este estado se ha llegado “pola deixadez de todos os gobernos” y afirmó que “semella que non interesa a figura de Carvalho”, por lo que se mostró “bastante pesimista” porque a estas alturas, añadió, el plan “xa debería estar redactado, aprobado e en vigor, cun proxecto definido e coa dotación orzamentaria necesaria para poder desenvolvelo. Pedimos axilidade”, dijo.

"Esixencia"

Por su parte, Xabier Montero Dongil, presidente del Ateneo, ironizó con la idea de que se debería “recoñecer a amnesia política como enfermidade profesional”, en referencia a las iniciativas aprobadas y no desarrolladas y le pidió al actual ejecutivo “simplemente que faga o que dixo que ía facer cando estaba na oposición, que sexa consecuente”, una idea en la que también incidió el representante de la asociación Ferrolterra Antiga, Antonio Casal, cuando le reclamó al gobierno del Partido Popular que “sexa coherente co que se esixe á veciñanza: se á veciñanza se lle pide que teña en bo estado as súas propiedades, o Concello ten que facer o mesmo coas súas”.