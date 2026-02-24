Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cinco entidades y el BNG piden que la casa de Carvalho Calero se declare zona ZER

Iván Rivas señala que el Plan Especial de Ferrol Vello anulado “se aprobou no primeiro mandato” de Rey Varela

Redacción
24/02/2026 23:04
Piden zona ZER para casa Carvalho Calero
La moción se presentó este martes en el Concello
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cinco entidades (AVV Ferrol Vello, Ateneo Ferrolán, Ferrolterra Antiga, Artábria y Medulio) apoyan la moción que presenta el BNG en el pleno de este jueves para pedir que el ámbito de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero (tres parcelas en total) sea declara Zona de Especial necesidad de Rehabilitación (ZER) para agilizar los trámites que eviten que “non quede nada que rehabilitar”.

El portavoz municipal del grupo nacionalista, Iván Rivas, denuncia el “abandono constante” de este espacio y critica que el alcalde, José Manuel Rey, “fale de que o Plan Especial de Protección e Rehabilitación estaba anulado cando chegou á Alcaldía cando o certo é que foi redactado e aprobado durante o seu anterior mandato (2011-2015)”. Además, apuntó que, en la oposición, el PP “vía ben a declaración da zona ZER e agora négase a desenvolvela”.

En esa línea, el concejal del BNG resaltó que “hai uns anos conseguimos que se asignase unha partida nos orzamentos para desenvolver este mecanismo, pero non se executou e mesmo desapareceu das contas”, por lo que insta a recuperar esa cantidad para “pór fin ao deterioro que sofre este lugar”.

Con Rivas comparecieron también la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, María José Peniza, que lamentó que “se presenten plans, un tras outro, sen que se materialicen para ver unha saída a toda esta situación”. Así, apuntó que “cada vez queda menos deses edificios” y se preguntó “que imos recuperar?”.

Explicó Peniza que a este estado se ha llegado “pola deixadez de todos os gobernos” y afirmó que “semella que non interesa a figura de Carvalho”, por lo que se mostró “bastante pesimista” porque a estas alturas, añadió, el plan “xa debería estar redactado, aprobado e en vigor, cun proxecto definido e coa dotación orzamentaria necesaria para poder desenvolvelo. Pedimos axilidade”, dijo.

"Esixencia"

Por su parte, Xabier Montero Dongil, presidente del Ateneo, ironizó con la idea de que se debería “recoñecer a amnesia política como enfermidade profesional”, en referencia a las iniciativas aprobadas y no desarrolladas y le pidió al actual ejecutivo “simplemente que faga o que dixo que ía facer cando estaba na oposición, que sexa consecuente”, una idea en la que también incidió el representante de la asociación Ferrolterra Antiga, Antonio Casal, cuando le reclamó al gobierno del Partido Popular que “sexa coherente co que se esixe á veciñanza: se á veciñanza se lle pide que teña en bo estado as súas propiedades, o Concello ten que facer o mesmo coas súas”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Accidente Campus

Una mujer con andador, evacuada al Marcide tras un atropello en Naturalista López Seoane
Redacción
Piden zona ZER para casa Carvalho Calero

Cinco entidades y el BNG piden que la casa de Carvalho Calero se declare zona ZER
Redacción
entra en Navantia a reparar o Noble Voyager Puerto Exterior Ferrol

El “Noble Voyager” ya está en el dique 3 de Navantia para el mecanizado de sus hélices
X. Fandiño
Duplex Alejandro Gándara e Xacio Baño presentan 360 curvas

O documental sobre a resistencia do rural, “360 Curvas”, enche o cine Duplex no seu pase único
Rita Tojeiro Ces