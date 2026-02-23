Víctor Freixanes charla con Isidoro Valerio en Ferrol para estrenar los "Faladoiros Literarios"

Víctor Freixanes, el año pasado en la sede del Real Coro Toxos e Froles por el 110 aniversario de la entidad Jorge Meis

El escritor y anterior presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, será este martes 24 el protagonista de la primera cita del ciclo “Faladoiros Literarios”, junto al periodista Isidoro Valerio (Radio Voz), que organizan el Concello y el Campus Industrial.

Las localizaciones concretas de todos los encuentros se irán dando a conocer antes, como en este caso este lunes se anunció que el estreno tendría lugar en el edificio administrativo local de la Xunta, a partir de las 19.00 horas.

Continuarán los "Faladoiros Literarios", siempre en conversación con periodistas locales y coincidiendo en martes, con Carmen Becerra (10 de marzo), Ángel Basanta (24 de marzo), Darío Villanueva (14 de abril), Manolo Rivas (12 de mayo), Xulio López Valcárcel y Medos Romero (19 de mayo), e Ignacio Martínez de Pisón (9 de junio).