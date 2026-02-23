Un ascensor unirá los barrios ferrolanos de A Magdalena y Canido
El gobierno anuncia una inversión de 800.000 euros que facilitará “unha comunicación cómoda e inclusiva”
El gobierno local aprobó el proyecto que supondrá la reforma integral de la calle Rampa, que conecta Méndez Núñez con Doctor Fleming, y que contempla la instalación de un ascensor que permitirá salvar la diferencia de altura entre ambas vías, alrededor de 14 metros.
El acuerdo de la Xunta de Goberno asigna una partida de 800.000 euros para el desarrollo de una actuación que, según explicó el alcalde, José Manuel Rey, “facilitará unha comunicación cómoda e inclusiva entre dous barrios fundamentais da cidade”, es decir, entre Canido y A Magdalena.
La intervención es una demanda histórica del tejido asociativo del barrio alto y, de hecho, se había propuesto la instalación de unas escaleras mecánicas en sentido ascendente, pero finalmente se ha optado por otra solución que, en todo caso, tiene un plazo de ejecución de ocho meses.
El ejecutivo explica que la diferencia de cota “dificulta considerablemente o tránsito” de personas mayores, con movilidad reducida o con carritos de bebé y, además, tanto las escaleras como las rampas existentes “non cumpren coa normativa vixente en materia de accesibilidade”, además de presentar desgaste y “limitar o uso deste percorrido como eixo peonil estratéxico”, apuntó el alcalde.
Solución
El proyecto tiene como elemento central un ascensor público con acceso desde Méndez Núñez. Con este mecanismo se salvará una cota de 9,50 metros. Tendrá dos puertas enfrentadas y estará diseñado con una escala adaptada a su entorno, factor clave en un punto en el que el espacio escasea. Por ello, el modelo elegido se “integrará” en su entorno “sen resultar invasivo para as vivendas próximas”.
El aparato tendrá una cabina adaptada con botoneras en braille y alto relieve, contraste cromático, sistema de alarma, pasamanos ergonómico y espejo para facilitar la salida. El Concello informa, además, de que será parcialmente transparente “para manter o contacto visual co exterior e disporá de iluminación LED e sistema de emerxencia con autonomía de tres horas”.
Además del ascensor se ejecutará un nuevo tramo de escaleras y una rampa-pasarela elevada sobre pilares, con una pendiente continua de menos del 6%, como establece la normativa de accesibilidad. Este itinerario remozado ofrecerá vistas hacia el parque situado al oeste –de nueva creación– “e contribuirá a mellorar a percepción de seguridade e calidade do espazo”.
El segundo tramo de la calle –no afectado por el ascensor, llegando a Doctor Fleming– tendrá una pendiente adecuada e incorporará zonas ajardinadas y áreas de descanso integradas en el propio recorrido. Llegando a la vía en la que se localiza el acceso al CEIP Cruceiro de Canido y los edificios de Altamira, el espacio se ampliará “para crear unha pequena praza “xerando un punto de encontro seguro e protexido”.
Servicios y materiales
El importe de la intervención también incluye la renovación de todo el alumbrado, la instalación de nuevo mobiliario y la mejora de la recogida de aguas pluviales, pero se mantendrán los accesos actuales, tanto en Méndez Núñez como en Doctor Fleming.
La estructura de la plataforma será mixta de metal y hormigón y el pavimento será de losas coloreadas en tonos rojizos y con diferentes acabados según las necesidades de accesibilidad: lisos, en relieve o pododáctiles. Las barandillas combinarán chapa y pletinas metálicas y el techo del tramo de escaleras será de madera sobre estructura metálica.