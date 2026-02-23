Rey Varela asegura que Ferrol tendrá 50 bomberos este año

Los bomberos se concentraron en Armas este lunes Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, ha asegurado este lunes que informará "con total transparencia" de los avances que se vayan produciendo en las dos investigaciones en marcha sobre las causas y las consecuencias del incendio declarado en la madrugada del pasado día 19 en el barrio de Recimil y que le ha costado la vida a un joven de 19 años y la amputación de una pierna a uno de los bomberos que participó en el operativo de rescate.

El regidor recordó que hay dos procesos en marcha; por un lado, el que realiza la Policía Científica, centrado en conocer el origen del fuego, por el que otras dos personas que estaban en la vivienda siniestrada permanecen ingresadas en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; y, por el otro, el de la Judicial, que investiga el accidente laboral. "Todos queremos coñecer as causas", dijo tras transmitir el pésame a la familia del joven fallecido. "Coñezo a dor das persoas afectadas e as súas familias, e compártoo. Estamos aquí para buscar solucións", manifestó mientras un grupo de bomberos se concentraban en la plaza de Armas.

Además, Rey Varela resaltó que su obligación es "tomar decisións" y que "as imos seguir tomando", en referencia a las medidas de "reorganización administrativa que emprendimos desde o momento en que chegamos á Alcaldía".

Así, se refirió a las tres reivindicaciones principales del cuerpo de bomberos: el número de efectivos, la mejora de la categoría profesional y los trabajadores que "perden diñeiro" con la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal.

Sobre el primero, el regidor recordó que en el año 2000 eran 42 las plazas de bomberos, "aínda que só 37 eran efectivos", una cifra que subió posteriormente y que se situó en 55 en 2014 con la comarcalización del servicio. "Esta é a cifra consignada nos orzamentos deste ano", afirmó, "polo que non houbo recortes de ningún tipo". Además, apuntó que, hasta el presente mandato, la última vez que se convocó una oposición para el servicio fue en 2010 y que en 2023 se puso en marcha la siguiente, prevista por el ejecutivo anterior, para crear ocho plazas. "Os procesos administrativos teñen os seus prazos e tardan e este rematou en febreiro de 2024 con só cinco prazas cubertas porque o resto non superou as probas", explicó. Con ese escenario, en ese mismo ejercicio se dejaron de prestar servicios a la comarca "porque non podiamos permitirnos saír a outros concellos".

El alcalde señaló que en agosto del año pasado se puso en marcha un nuevo proceso selectivo para siete efectivos que debería haber concluido en diciembre, "pero as denuncias lexítimas o paralizaron e non puido resolverse ata o pasado mes de xaneiro. Observar a lei é obrigatorio", añadió antes de precisar que "tamén decidimos crear unha bolsa para cubrir as baixas e as interinidades". Sobre la incorporación de estos siete bomberos al parque, Rey Varela dijo que este martes "pasarán os recoñecementos médicos". Además, el regidor reafirmó que este año habrá "50 bombeiros no parque".

Con respecto a la categoría profesional, el alcalde recalcó que en diciembre se aprobó la mejora que permite a los bomberos pasar de ser C2 a C1. "Ferrol e A Coruña serán as únicas cidades galegas nas que os bombeiros teñan esta categoría". Por último, en relación con los compañeros que "perden diñeiro", el regidor aseveró que "cobrarán o complemento para que non sexa así".

Por otra parte, preguntado sobre la asunción de responsabilidades que pidió el BNG José Manuel Rey señaló que las "decisións" se tomarán cuando se disponga "de toda a información que se está recabando nas dúas investigacións en marcha", pero, en cualquier caso, desmintió que el número de intervenciones en dicha jornada (desde las 8.00 del miércoles a las 8.00 del jueves) fuesen 16. "Foron nove, o que non quere dicir que non foran importantísimas", dijo.

Concentración de los bomberos

Mientras el alcalde comparecía tras la reunión semanal de la Xunta de Goberno, un grupo de bomberos se concentró en la plaza de Armas. Allí explicaron que el día en que se declaró el incendio en Recimil había "cuatro compañeros de guardia, uno de ellos en comunicaciones". El portavoz señaló que el protocolo establece que se debe esperar a que lleguen refuerzos, "en este caso Narón", pero dijo que "cuando ves a una chica con un niño en brazos no puedes decir que hay que esperar".

Así, incidieron en que tras avisar al 112, los refuerzos tardaron alrededor de 15 minutos y que, cuando llegaron, el compañero accidentado "ya estaba en el suelo". "Se encuentra muy bien y nos manda ánimos a todos. Está fuerte y quiere volver a incorporarse. Esa es una promesa que tenemos del alcalde, algo que agradecemos porque no podemos dejarlo en la estacada con 48 años", afirmó antes de "solidarizarnos con él, con su familia y, por supuesto, con el chico que ha fallecido".

Los bomberos reiteraron que la RPT desató el conflicto cuando vieron que "a nivel organizativo y salarial se nos ninguneaba". La decisión de dejar de hacer horas extraordinarias fue consecuencia de esa disconformidad y una "medida de presión para reforzar el servicio, advirtiendo de que esto podía pasar. Y pasó. Hemos pagado un precio muy alto. Queremos que se incorpore la gente necesaria para dar el servicio a la ciudad con garantías, tanto para nuestra seguridad como para la de la ciudadanía". Sobre la inminente incorporación de los siete efectivos del último proceso, el portavoz admitió que "lleva tiempo", pero que, aun así, "con esas que van a meter no llegan, hay once más para seguir funcionando en servicios mínimos".