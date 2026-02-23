Reparación de la cubierta y de la pista del polideportivo del Ensanche por 360.000 euros

Una prueba deportiva en el pabellón de O Inferniño Emilio Cortizas

Más de 360.000 euros invertirá el Concello en la reparación del pabellón del Ensanche, una actuación incluida en el proyecto Cidade do Deporte que actuará especialmente en la cubierta y en la pista, deterioradas, dijo ayer el alcalde, “por falta de mantemento durante varios anos”.

En lo que respecta al tejado, se realizará una limpieza en profundidad para eliminar la maleza y los residuos de la superficie, se le aplicará un tratamiento para la posterior colocación de una malla de fibra de vidrio previo a la impermeabilización. Abajo, en la zona de vestuarios, se sustituirá el canalón existente por uno nuevo de chapa de aluminio.

Por otra parte, se levantará la madera de la pista en las zonas en que está afectada por la polilla como paso previo a su pulido general para regularizar su superficie y, tras el tratamiento antipolilla, se le dará una mano de imprimación y se instalará una nueva iluminación, obligatoria para el desarrollo de competiciones autonómicas y locales.

Además, se cambiará toda la instalación de fontanería para acabar con los problemas de oxidación.

Por último, además de la reparación de las planchas del falso techo y los azulejos que están rotos o en mal estado, se ampliará la puerta de acceso directo a la pista que hay en la planta baja. Para ello, y con la finalidad de mejorar las condiciones de entrada de las personas en silla de ruedas, se instalará una puerta corredera automática entre el volumen de vestuarios y la rampa de acceso a la planta primera.

Tras explicar las características del proyecto, el alcalde anunció que en breve se adjudicarán las obras de la ciudad náutica de A Cabana y, también “nas vindeiras semanas”, comenzará la remodelación de las dos pistas de fútbol 8 del parque de Caranza.