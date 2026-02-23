Mi cuenta

Mato pide que su abuelo sea declarado víctima del franquismo

Trasladó la solicitud a la fiscala de Memoria Histórica, Encarnación Mayán

Redacción
23/02/2026 21:27
Ángel Mato, en 2023
Ángel Mato, en 2023
Daniel Alexandre
El alcalde de Ferrol en el mandato 2019-2023, el socialista Ángel Mato, registró este lunes un escrito dirigido a la fiscala delegada de Memoria Democrática y Derechos Humanos de A Coruña, Encarnación Mayán, en el que demanda que su abuelo, Miguel Escalona, sea declarado víctima del franquismo.

Según explica la Asociación Memoria Histórica Democrática, que estuvo acompañando tanto a Mato como a su prima, Gloria Gómez, en el encuentro, Miguel Escalona ingresó en la Armada en 1912 y tuvo “un longo e brillante historial profesional, con varias condecoracións durante a guerra de Marrocos”. En julio de 1936 estaba destinado en los cuarteles viejos del Arsenal y se mantuvo fiel al Gobierno de la República. Fue detenido en el penal de la Escollera y en el “Plus Ultra”, y sometido a consejo de guerra, que decidió condenarlo a muerte, aunque finalmente la pena fue conmutada por la de reclusión perpetua. 

Escalona quedó en libertad en la década de los 40, pero con la salud ya deteriorada a causa de las penosas condiciones de su etapa de reclusión en la cárcel gaditana de La Carraca. Murió en 1957, con solo 53 años. Sus descendientes piden ahora que se repare su memoria. 

