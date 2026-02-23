Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

Luisa Sobral actuará en el teatro Jofre coincidiendo con el día de la Revolución de los Claveles

La portuguesa, autora de la canción con la que su hermano ganó Eurovisión, vendrá a Ferrol después de un sinfín de giras internacionales

Redacción
23/02/2026 13:54
Salvador y Luisa Sobral, juntos en el escenario
Salvador y Luisa Sobral, juntos en el escenario
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El 25 de abril de 2026, día de la Revolución de los Claveles, actuará en el teatro Jofre la cantautora y compositora portuguesa Luisa Sobral, una de las artistas más queridas por el público de este país “hermano”, tal y como se anunció ayer mismo por parte del Concello, que destina al concierto 15.730 euros.

La artista, que en 2017 escribió "Amar pelos dois", la canción con la que su hermano ganó Eurovisión ese año, vendrá a Ferrol después de haber realizado numerosas giras internacionales, llevando su talento a puntos tan dispares como Australia, Alemania, Brasil, EEUU, Francia, Israel, Japón, Marruecos, Namibia, Suiza, Turquía o Zimbabue, entre otros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Se pueden consultar más detalles en la web edu.xunta.gal

Despliegue de 33 opciones para el futuro tras la Secundaria en el Auditorio de Ferrol y el conservatorio
Redacción
Operarios, este lunes, colocando la lona conmemorativa del 50 aniversario

Arrancan los actos de celebración del 50 aniversario del Arquitecto Marcide
Montse Fernández
Víctor Freixanes, el año pasado en la sede del Real Coro Toxos e Froles por el 110 aniversario de la entidad

Víctor Freixanes charla con Isidoro Valerio en Ferrol para estrenar los "Faladoiros Literarios"
Redacción
El ideal gallego

Rey Varela asegura que Ferrol tendrá 50 bomberos este año
X. Fandiño