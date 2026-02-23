Luisa Sobral actuará en el teatro Jofre coincidiendo con el día de la Revolución de los Claveles

Salvador y Luisa Sobral, juntos en el escenario Cedida

El 25 de abril de 2026, día de la Revolución de los Claveles, actuará en el teatro Jofre la cantautora y compositora portuguesa Luisa Sobral, una de las artistas más queridas por el público de este país “hermano”, tal y como se anunció ayer mismo por parte del Concello, que destina al concierto 15.730 euros.

La artista, que en 2017 escribió "Amar pelos dois", la canción con la que su hermano ganó Eurovisión ese año, vendrá a Ferrol después de haber realizado numerosas giras internacionales, llevando su talento a puntos tan dispares como Australia, Alemania, Brasil, EEUU, Francia, Israel, Japón, Marruecos, Namibia, Suiza, Turquía o Zimbabue, entre otros.