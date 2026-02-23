Mi cuenta

La propuesta audiovisual de Paloma Funes gana el III Premio de Divulgación Científica

Estos galardones, el primero dotado con 1.200 euros, evalúan la comunicación de los valores de la economía circular

Redacción
23/02/2026 19:38
salón actos Campus entrega III Premio de Divulgación Científica da cátedra Epifanio Campo
salón actos Campus entrega III Premio de Divulgación Científica da cátedra Epifanio Campo
Jorge Meis
La entrega del III Premio de Divulgación Científica que propone la cátedra Epifanio Campo tuvo lugar este mismo lunes en el Campus Industrial de Ferrol. En una edición en la que participaron 13 estudiantes de grado, máster y programas de doctorado de la Universidade da Coruña –UDC–, despuntó la propuesta audiovisual presentada por la alumna Paloma Funes García, que recibe 1.200 euros.

En este trabajo se reflexiona sobre la posibilidad de una construcción más rápida, eficiente y respetuosa con el medioambiente, proponiedo como alternativa la impresión 3D de hormigón con materiales sostenibles.

Además, recibieron sus correspondientes accésits, dotados con 300 euros cada uno, Blanca Fernández Amado, en la categoría centrada en la originalidad del proyecto multimedia, y Carla Pérez Paz, por la capacidad de divulgación y sensibilización del mismo.

El acto contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, que se encargó de la despedida junto al consejero delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo, en la que expresó su “orgullo” porque los premios hayan recaído en tres mujeres que divulgan ciencia, contribuyendo así al alcance de una igualdad real. Además, presentó el encuentro la directora de la cátedra Epifanio Campo, Mª Paz Mateo, seguida del alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás.

Aspiramos a que os proxectos de divulgación teñan unha aplicación práctica, e este propósito debe de ir acompañado da divulgación”, destacó el delegado de Grupo Rodonita, que subscribió el convenio de colaboración con la UDC en 2019, dando lugar a la cátedra Epifanio Campo.

