Fallece el joven afectado grave por el incendio de Recimil

La mujer, el menor y el bombero continúan en el hospital

Redacción
23/02/2026 10:35
Incendio calle Álvarez Sotomayor 7 puerta
El piso afectado, precintado por la Policía
Jorge Meis
El  Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) confirmó durante esta mañana de lunes que el joven de 19 años afectado por el incendio de Recimil el pasado jueves ha fallecido

Desde el centro sanitario explican que la muerte del varón se debió a la gravedad de las lesiones que presentaba. Cabe recordar que a este hombre lo rescataron del interior del piso los Bomberos de Narón en oaraca cardiorrespiratoria.

La mujer de 24 años permanece ingresada en la Unidad de Quemados con pronóstico grave, con quemaduras de segundo grado que afectan aproximadamente al 5% de la superficie corporal, localizadas en manos y pies, además de intoxicación por inhalación de humo.

La vivienda afectada está precintada y los daños son visibles en el techo del hueco de la escalera

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil

Más información

Asimismo, un menor de tres años, hijo de la mujer, continúa ingresado en la UCI Pediátrica, con pronóstico reservado.

Por su parte, el bombero de 49 años evoluciona favorablemente y permanece ingresado en planta.

El centro hospitalario tiene previsto facilitar un nuevo parte médico de evolución el martes a partir de las 12:00 horas.

