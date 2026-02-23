Mi cuenta

El patrimonio invisible sale a la luz en las visitas guiadas de Ferrol

El éxito de la iniciativa es evidente ya que se cubrieron de forma inmediata todas las plazas de la semana

Redacción
23/02/2026 21:42
Semana do Patrimonio Invisible Casa Antón
Semana del Patrimonio Invisible, Casa Antón
Jorge Meis
Algunos de los rincones más atractivos pero menos conocidos de la ciudad comenzaron a abrirse ayer a las visitas guiadas gratuitas en una nueva edición de la Semana del Patrimonio Invisible que organiza el Concello. 

En esta ocasión se han incluido nuevas visitas con respecto a ediciones anteriores como la Casa Antón, el antiguo convento franciscano o el edificio del Correo Gallego.

Presentación Semana do patrimonio invisible

Redescubrir la ciudad escondida

La propuesta continúa estos días, hasta el viernes, y su aceptación –todas las plazas agotadas– refleja el éxito de la iniciativa.

