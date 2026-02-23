El patrimonio invisible sale a la luz en las visitas guiadas de Ferrol

Semana del Patrimonio Invisible, Casa Antón Jorge Meis

Algunos de los rincones más atractivos pero menos conocidos de la ciudad comenzaron a abrirse ayer a las visitas guiadas gratuitas en una nueva edición de la Semana del Patrimonio Invisible que organiza el Concello.

En esta ocasión se han incluido nuevas visitas con respecto a ediciones anteriores como la Casa Antón, el antiguo convento franciscano o el edificio del Correo Gallego.

Redescubrir la ciudad escondida Más información

La propuesta continúa estos días, hasta el viernes, y su aceptación –todas las plazas agotadas– refleja el éxito de la iniciativa.