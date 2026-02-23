Ferrol
El patrimonio invisible sale a la luz en las visitas guiadas de Ferrol
El éxito de la iniciativa es evidente ya que se cubrieron de forma inmediata todas las plazas de la semana
Algunos de los rincones más atractivos pero menos conocidos de la ciudad comenzaron a abrirse ayer a las visitas guiadas gratuitas en una nueva edición de la Semana del Patrimonio Invisible que organiza el Concello.
En esta ocasión se han incluido nuevas visitas con respecto a ediciones anteriores como la Casa Antón, el antiguo convento franciscano o el edificio del Correo Gallego.
La propuesta continúa estos días, hasta el viernes, y su aceptación –todas las plazas agotadas– refleja el éxito de la iniciativa.