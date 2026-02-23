Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Concello destina 150.000 euros a ayudas a los sectores comercial y hostelero de la ciudad

Redacción
23/02/2026 21:32
Las subvenciones podrán pedirlas las asociaciones sin ánimo de lucro
De 150.000 euros es la partida que el Concello destina a la dinamización de los sectores comercial y hostelero este año. La Xunta de Goberno Local dio este lunes luz verde a este programa que se divide en tres líneas y con el que el ejecutivo municipal quiere apoyar la realización de actividades para promocionar la ciudad y su sector empresarial.

Según explicó el alcalde, José Manuel Rey, la primera línea está pensada para actuaciones de dinamización de la oferta comercial y hostelera, para el mantenimiento y consolidación de los comercios y establecimientos de hostelería, la adaptación a las nuevas formas de venta y la formación y cualificación del personal. Está dotada con 50.000 euros, al igual que las otras dos: una, para el fomento del tejido empresarial y de la cultura emprendedora y otra para la dinamización de los mercados municipales.

En cualquiera de las tres modalidades, el importe máximo subvencionable por entidad solicitante no excederá los 20.000 euros y los 10.000 por actividad. Cada una de las asociaciones que presente propuesta solo lo podrá hacer en una línea, no en más.

Las entidades que pidan las subvenciones no podrán tener ánimo de lucro y el ámbito de actuación será estrictamente el del municipio ferrolano. Deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Rexistro Municipal de Entidades, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El plazo de presentación –solo por medios electrónicos– será de diez días hábiles desde la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Provincia. 

