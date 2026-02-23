El alcalde de Ferrol responde a la mujer del bombero herido: "Ojalá tuviese la capacidad de borrar el pasado accidente"

El alcalde compareció tras la Xunta de Goberno Local Cedida

El alcalde también entró a valorar la carta que la mujer del bombero al que hubo que amputarle una pierna por la gravedad de las heridas durante el operativo publicó en las últimas horas. En la misiva dirigida a Rey Varela explicaba que no había recibido ninguna llamada y que, entre otras cosas, “no necesitamos políticos que se presenten en el hospital en momentos extraordinariamente difíciles para hacer el paripé. Necesitamos que hagan su trabajo poniendo la voluntad y los medios para solucionar las carencias que este colectivo arrastra desde hace años”.

Rey Varela quiso dar su versión y reconoció haber recibido el mensaje a través de un compañero, “ao que contestei, como non pode ser doutra forma”. Así, hizo pública su contestación: “Comprendo su dolor, comprendo su indignación, comprendo todo lo que me traslada en este mensaje porque antes que alcalde, que es algo pasajero, soy persona, marido y padre. Ojalá tuviese la capacidad de borrar del pasado el accidente y sus consecuencias; no la tengo, pero tampoco nunca insinué nada malo de su actuación, sino todo lo contrario. Y por eso quien cumple su deber en una profesión de riesgo, tal como me traslada, debe tener todo el respaldo de la administración. Cuando usted desee y quiera, estaré, al igual que intenté estar cuando me acerqué al hospital porque no me parecía que una simple llamada fuese oportuna en un momento así para transmitir mi pesar, apoyo y solidaridad que siempre tendrá”.

Por otra parte, e incidiendo en la decisión de que el bombero herido se reincorpore al servicio en un puesto adaptado a sus circunstancias, el regidor aseguró que se trata de “unha situación extraordinaria que imos tratar como situación extraordinaria que é, con toda a nosa atención”.

Así, aunque “facía moitos anos que non se producía un accidente desta gravidade no corpo”, dijo, hizo hincapié en que “cando compañeiros do Concello, doutros departamentos, tiveron situacións que, por diferentes causas, provocaron a necesidade de adaptación do seu posto, este Concello sempre respondeu, de modo que responderemos como Concello, como non pode ser doutra maneira”.