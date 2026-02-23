Mi cuenta

Dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14 pasan a ser del Concello

En el caso del primero, su cesión es un requisito para poder desarrollar los proyectos de San Xoán

Redacción
23/02/2026 21:20
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este lunes la transferencia al Concello de Ferrol de un tramo de la carretera FE-13 y otro de la FE-14, que pasa a ser ahora el responsable de su conservación y mantenimiento.

Se trata, en concreto, de los dos primeros kilómetros de la FE-13, desde las inmediaciones del puente de As Pías hasta la rotonda de Basanta, y del último tramo de la avenida recién remodelada hasta el límite con el municipio de Fene, es decir, entre los puntos kilométricos 1,12 y 2.05. La superficie conjunta estimada de ambos es de más de 144.500 metros cuadrados.

El Ministerio que dirige Óscar Puente señala que la cesión incluye todos los elementos auxiliares y equipamientos y que este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado. De este modo, en ambos tramos, Transportes no invertirá ni un euro más, si bien es cierto que, en el caso de la FE-13, la parte del trazado más deteriorada sigue siendo propiedad del Estado.

Para el Concello, este acto permitirá desbloquear el proyecto para el barrio de San Xoán, que incluye la recuperación del campo de fútbol y la construcción de un nuevo local social. Para poder actuar, y teniendo en cuenta que también se acometerá una reurbanización del entorno, era necesario disponer de la titularidad de la vía, que ya es oficial.

Demanda del BNG

Por otra parte, esta transferencia no invalida las demandas del BNG de Ferrol, que el pasado sábado organizó una caravana pidiendo su transferencia –en concreto de todo el tramo, hasta la rotonda de la carretera de Catabois– previo arreglo de las deficiencias que presenta la vía. La protesta sirvió para poner en evidencia la necesidad de una actuación urgente, pues la magnitud de los baches obliga a cambiar de carril en varios tramos de la misma. 

