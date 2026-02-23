Despliegue de 33 opciones para el futuro tras la Secundaria en el Auditorio de Ferrol y el conservatorio

Se pueden consultar más detalles en la web edu.xunta.gal Daniel Alexandre

Las Xornadas de Orientación da Comarca de Ferrol, que se organizan con el apoyo de la Consellería de Eduación, Formación Profesional e Universidades, celebrarán este miércoles 25 su séptima edición, entre las instalaciones del Auditorio de Ferrol y el CMUS Xan Viaño. De 10.00 a 14.00 horas, el alumnado que termina la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o ciclos de FP y sus familias podrán acercarse a conocer las posibilidades de futuro de las que disponen en 33 centros participantes.

Uno de los encargados de inaugurar la jornada, desde las 10.10 horas, será el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, que dará a conocer los ciclos de la familia de Edificación y obra civil en la sala de orquesta del conservatorio, y de Administración y gestión en el Auditorio. Los CIFPs Universidade Laboral (A Coruña) y Ferrolterra, continuarán con las titulaciones de Instalación y mantenimiento en la misma aula del Xan Viaño, donde también intervendrá a las 12.40 horas el CIFP As Mercedes (Lugo) con Transporte y mantenimiento de vehículos, una especialidad que presentará junto al Ferrolterra. A estos le seguirán, en el salón de actos del conservatorio, los IES Moncho Valcarce (As Pontes) y A Sardiñeira (A Coruña), con Química; los CIFPs Leixa y Ánxel Casal, con Sanidad, y CIFP A Granxa (Ponteareas), con Industrias Alimentarias y Seguridad y medio ambiente, este último también de la mano del IES Concepción Arenal y CIFP Universidade Laboral.

Además, se ofrecerán otros relatorios en la biblioteca del Xan Viaño y aula 22B, de centros tan diversos como la USC, la Pablo Picasso, la Air Hostess, la Escola Superior de Arte Dramático o la Náutico Pesqueira.