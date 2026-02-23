Arrancan los actos de celebración del 50 aniversario del Arquitecto Marcide

Operarios, este lunes, colocando la lona conmemorativa del 50 aniversario

El hospital Arquitecto Marcide, que forma parte del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) ha iniciado ya los actos de celebración de su cincuenta aniversario, y lo ha hecho con la colocación de una pancarta alusiva a esta efeméride en una de las fachadas principales del edificio asistencial.

Explican desde el Área Sanitaria que “a climatoloxía non permitiu ata o de agora arrancar o comezo desta conmemoración tan especial deste medio século de sanidade pública”.

La colocación de la lona, indican, “abre as distintas actividades que terán lugar ao longo do ano, e das que se irá dando conta”. La misma recoge una imagen del hospital, “na súa esencia”, visto desde fuera, en el que se observa la fachada y la puerta principal de acceso con gente, pacientes, familiares y profesionales de la salud que van y vienen, recogiendo así una estampa habitual en el centro hospitalario.

A quienes se encargan de la actividad asistencial del complejo se dirigió en las últimas horas la gerente del Área Sanitaria, Fernanda López Crecente, con palabras de agradecimiento, remarcando que en todo este tiempo “se teceu unha historia chea de compromiso e humanidade”. Además, añadió que en este período se registraron “avances que melloraron vidas e traballo en equipo. Cada un dos profesionais, ao longo de todo este tempo, fostes e sodes protagonistas desta engranaxe que sostén a saúde que agora temos”.

La máxima responsable del complejo hospitalario ferrolano reiteraba sus gracias “a cantos fixeron e facedes posible cada día o chegar ata aquí, pola vosa implicación en coidar, curar e acompañar as persoas da nosa contorna”.

Primer ambulatorio

En junio de 1976, la conocida como residencia sanitaria Arquitecto Marcide daba sus primeros pasos. Por aquel entonces se decía de ella que era una de las más modernas de España. Fernanda López, también recordó que “esta Área tamén tivo a sorte de contar cun dos primeiros ambulatorios do país, o Fontenla Maristany.

La gerente del complejo sanitario de la comarca también recordó a la figura que dio nombre al hospital, a Martín José Marcide Odriozola, que fue un arquitecto español nacido en el año 1916, que se encargó de la construcción de la gran mayoría de hospitales levantados a mediados del siglo XX en España para el Seguro Obligatorio de Enfermedades. Este profesional estuvo a cargo del Instituto Nacional de Previsión.

Se encargó de trazar la planificación y diseño de los conocidos como hospitales contemporáneos y se ocupó de grandes ciudades sanitarias de la época, como la ferrolana, de la que diseñó la que hoy es una pequeña parte de todo el complejo