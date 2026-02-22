Mi cuenta

Tras el concierto

Xisco Feijoó y Juan Eiras disfrutan de la ciudad de Ferrol con su público tras el gran estreno en el Pazo da Cultura

Su nuevo proyecto con música de cámara, que contó con el grupo naronés Alxibeira, atrajo a gente de distintos puntos de Galicia y Portugal, con los que se terminaron "liando" en toda regla

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
22/02/2026 18:24
Xisco Feijoó y Juan Eiras, en la calle Real, con parte del público que vino desde varios puntos Galicia y Portugal
Xisco Feijoó y Juan Eiras, este mismo domingo en la calle Real, con parte del público que vino desde varios puntos Galicia y Portugal
Cedida
En el Pazo da Cultura de Narón se estrenó este sábado el nuevo proyecto del cantante de música tradicional, coreógrafo y bailador Xisco Feijoó, “Xisco Sinfónico”, para el que fue necesario unir fuerzas con el compositor Juan Eiras, reconocido incluso a nivel internacional. Otra de las particularidades, además de la intervención del grupo local Alxibeira, es la colaboración con la Orquestra Clásica de Valga, que hizo del concierto de este fin de semana una cita imperdible para sus fans, algunos de ellos con la suerte de haber prolongado el encuentro.

“Cando chegamos ao hotel, había xente que fora ao concerto e nos fomos tomar unha copiña”, explicó Xisco Feijóo, en la terraza de la cafetería 135 de la Real, donde todavía estaba acompañado de parte de este público, procedente de distintos puntos de Galicia y Portugal. Una cosa llevó a la otra, “fixemos migas”, celebró, y no fue suficiente la noche ni el desayuno, ya que desde Ferrol tenían previsto ir hasta Betanzos para aprovechar el día y comer juntos.

Juan Eiras, productor musical y arreglista que se ocupó de la orquestación en “Xisco Sinfónico”, también estaba entre el grupo, emocionado por haber realizado un estreno en el Pazo “espectacular, a reacción do público marabillosa e saíu todo a pedir de boca”. Coincidió con Feijoó en que “sobre todo foi un concerto moi emocionante”, en el que además de la Orquestra Clásica de Valga (dirigida por Manuel Villar) y Sadeo Pandereteiras, sorprendieron con la participación del grupo de música y danza naronés Alxibeira.

Proyecto

La “música de raíz recuperada directamente das fontes”, sigue sirviendo de inspiración a proyectos muy diferentes como este, que “mistura con orquestra de cámara e voces de mulleres”, destaca Xisco Feijoó. Se trata de su mayor apuesta hasta el momento en cuanto a las dimensiones de equipo, que en este estreno en Narón subió a escena a más de 40 personas.

Xisco Feijoo durante unha actuación

Xisco Feijoo, artista: “A música tradicional é digna por si mesma, non precisa de grandilocuencias”

