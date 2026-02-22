Navantia Ferrol duplicó en 2025 las reparaciones de gaseros

Gasero en la terminal de Mugardos Emilio Cortizas

El astillero de Reparaciones de la ría de Ferrol cerró 2025 como la referencia clave de buques de transporte de Gas Natural Licuado –GNL– en el Atlántico y una de las principales del mundo, casi duplicando el número de intervenciones del ejercicio anterior.

Así, se realizaron 13 proyectos de reparación de metaneros, por los siete de 2024, a los que hay que sumar dos buques LPG, otro tipo de gaseros, generalmente de menor tamaño y dedicados al transporte de otras clases de gas licuado. Además, la actividad de Carenas con barcos de diferente naturaleza es continua, al igual que las varadas de mantenimiento de los buques de la Armada.

El año pasado culminó uno de los proyectos más destacados que ha afrontado el área de Reparaciones en los últimos tiempos en el ámbito de los LNG, con una varada de casi tres años. Se trata de la modernización y extensión de la vida útil del “Energos Freeze”, una de las unidades servicio activo más antiguas del mundo, actualmente convertida en FSRU (unidad flotante de regasificación).

En ese sentido, al margen de los trabajos habituales de varada y reparación de una unidad de transporte de gas natural licuado, la extensión de su vida útil incluyó muchas otras tareas, como la renovación de las estructuras de soporte de cubierta para tuberías y bandejas de cables, la revisión exhaustiva de la estructura de acero en los tanques de lastre, el cambio de las tuberías de las líneas de carga, la modernización de los cabrestantes y molinetes de amarre, la supervisión mecánica y la renovación de diversos equipos y maquinaria. También se procedió a la modernización de sistemas y servicios, a la instalación de nuevos elementos eléctricos y un nuevo transformador, y se ejecutaron otras obras que prolongarán su vida útil como FSRU, explican fuentes de Navantia, y posibilitarán la adaptación del buque a una nueva terminal donde realizará su actividad regasificadora flotante.

Eólica offshore

Por otra parte, Carenas mantuvo en 2025 la actividad iniciada el año anterior en el sector de la eólica offshore, con las obras realizadas en las instalaciones de Reparaciones Ría de Ferrol en el “Wind Pace”, un buque especializado en la instalación de parques marinos, recién construido y puesto en servicio ese mismo año. Esta unidad “wind carrier” realizó trabajos de instalación de equipos y elementos estructurales, con apoyo del astillero, mientras permaneció atracado en el muelle 11 del astillero de Fene, donde se izó mediante su sistema de elevación “jack-up”.

Aunque con menos relevancia, por el tiempo de trabajo, el área de Reparaciones estuvo abierta a otro tipo de buques, como el “Buenavista Express” de la naviera Fred Olsen, que entró a finales de noviembre en la ría para completar su proceso de renovación antes de incorporarse, en enero pasado, a la flota que cubre la ruta entre Huelva y Canarias. En la ría de Ferrol, el ferry se sometió a una serie de intervenciones exteriores de casco y pintura, entre otros.

Dinámicas propias

El negocio de reparaciones de gaseros tiene características propias, con altas exigencias en plazos de entrega e inmediatez de disponibilidad de varada, así como una importante rotación. Esto provoca oscilaciones en la ocupación de diques, que entran dentro de la normalidad en este sector tan especializado de buques de transporte de GNL.