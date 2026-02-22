Los trenes de borrascas provocan un inicio de año en negativo en el Camino Inglés

La lluvia ha acompañado a muchos Peregrinos estos días Emilio Cortizas

La ruta de peregrinación que parte del muelle de Curuxeiras en Ferrol ha iniciado el año en números rojos, con una caída de viajeros del 15% con respecto al comienzo del pasado 2025. No es lo habitual en los últimos tiempos, cuando cada ejercicio arranca mejor que el pasado.

El tren de borrascas que han afectado a Galicia y parte del país desde que comenzó este 2026 no ha ayudado a la hora de animar el tránsito de peregrinos.

Así, en lo que va de año y hasta hace un par de jornadas todas las rutas en general habían perdido viajeros con respecto a la pasada campaña, con un descenso global del 18%, que ha ido recuperando en las últimas jornadas hasta el 12%.

En lo relativo al Camino Inglés, en enero han sido 134 los viajeros que se han animado a hacer frente a la lluvia y cubrir la distancia que separa Ferrol de Compostela. Se trata de un 15% menos de transeúntes que los contabilizados el año pasado. De estos, el 51% han sido peregrinos procedentes de territorio nacional: 68 españoles frente a 62 extranjeros.

En lo que va de año (hasta el 19 de febrero), casi 295 personas han realizado esta peregrinación a Compostela por la ruta del Camino Inglés, de estos, 162 son turistas nacionales frente a 129 internacionales, siendo mayoría los llegados del territorio (55%), algo que no es habitual en los primeros meses del año, cuando el peregrino llegado de otros países es el más numeroso.

En los últimos días los datos de participación en el Camino Inglés se están recuperando poco a poco, y de una caída del 27% en el número de viajeros se ha pasado en solo unas horas a una diferencia positiva del 1%, motivada en gran medida por la llegada de un grupo de 34 personas el 18 de febrero