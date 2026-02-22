Los ferrolanos se animaron a pasear por la playa con los primeros rayos de sol del fin de semana

Playa de Doniños Jorge Meis

Un mes y medio de lluvias, borrascas, cielos grises y frío fue más que suficiente para hacer uso de la manta y el sofá durante los fines de semana.

Tras unas jornadas de Entroido pasadas por agua, los ferrolanos se liberaron este sábado y domingo y salieron masivamente de casa. Unos optaron por disfrutar de los últimos coletazos del Carnaval con comidas y celebraciones en varios puntos de la comarca y otros por relajarse en la playa.

Pasear e incluso montar a caballo por el arenal de Doniños se convirtió en una nueva estampa, tras días de calles y espacios al aire libre desiertos.