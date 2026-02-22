Ferrol
Los ferrolanos se animaron a pasear por la playa con los primeros rayos de sol del fin de semana
El buen tiempo dejó ver, por fin, ambiente por calles y espacios al aire libre
Un mes y medio de lluvias, borrascas, cielos grises y frío fue más que suficiente para hacer uso de la manta y el sofá durante los fines de semana.
Tras unas jornadas de Entroido pasadas por agua, los ferrolanos se liberaron este sábado y domingo y salieron masivamente de casa. Unos optaron por disfrutar de los últimos coletazos del Carnaval con comidas y celebraciones en varios puntos de la comarca y otros por relajarse en la playa.
Pasear e incluso montar a caballo por el arenal de Doniños se convirtió en una nueva estampa, tras días de calles y espacios al aire libre desiertos.