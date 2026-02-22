Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Televisión

El Risto ferrolano de la TVG: el estreno de Jaime Pablo Díaz en el jurado de "Bailamos"

Finalmente se descartó la candidatura del militar de Narón apasionado de la salsa

Redacción
22/02/2026 14:37
Javier Castillo “Poty”, Tania Zapata y Jaime Pablo Díaz en “Bailamos”
Javier Castillo “Poty”, Tania Zapata y Jaime Pablo Díaz en “Bailamos”
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Televisión de Galicia estrenó este sábado el reality show “Bailamos”, en el que un total de 12 concursantes lo darán todo en la pista por un premio de 10.000 euros. Desde Ferrolterra se prestó especial atención a la emisión, con la candidatura de un militar naronés apasionado de la salsa y con un ferrolano en el jurado, el director de la compañía Nova Galega de Danza, además de la Escola Municipal de Baile Moderno de As Pontes, Jaime Pablo Díaz, que destacó por su exigencia en las valoraciones. 

Junto al bailarín ferrolano se sentaron el popularmente conocido como “Poty”, Javier Castillo, y Tania Zapata, dos miembros del jurado que fueron mucho más benevolentes que el anterior, que como profesional se fijó constantemente en la técnica y no se cortó a la hora de expresar opiniones como que no se baila con la cara, sino con los pies o que "hacer zumba no es bailar".

El público de la comarca se quedará sin disfrutar de las competiciones de Jesús Graíño, de 54 años, que trabaja en el Arsenal ferrolano y, tal como advirtió su propia mujer en el vídeo de presentación, “non é a imaxe típica que temos de militar”, tanto por su fuerte sensibilidad (“chora por todo”), como por esa “dualidad”, según la llamó el propio bailarín, que le hace estar en dos mundos que, realmente, “parécense pouco”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los productos higiénicos y sanitarios fueron los grandes protagonistas de la recogida

Doniños más ligera que nunca con 420 kilos menos de basura
Eva Mazás Arnoso
Javier Castillo “Poty”, Tania Zapata y Jaime Pablo Díaz en “Bailamos”

El Risto ferrolano de la TVG: el estreno de Jaime Pablo Díaz en el jurado de "Bailamos"
Redacción
Incendio calle Álvarez Sotomayor 7 puerta

La mujer del bombero herido en Ferrol reclama seguridad para los efectivos
Redacción
sale de la plaza de San Xoán una caravana BNG reivindicativa contra los baches de la F13

Caravana de vehículos en Ferrol para denunciar el mal estado de la FE-13
Redacción