El Risto ferrolano de la TVG: el estreno de Jaime Pablo Díaz en el jurado de "Bailamos"

Javier Castillo “Poty”, Tania Zapata y Jaime Pablo Díaz en “Bailamos” Cedida

La Televisión de Galicia estrenó este sábado el reality show “Bailamos”, en el que un total de 12 concursantes lo darán todo en la pista por un premio de 10.000 euros. Desde Ferrolterra se prestó especial atención a la emisión, con la candidatura de un militar naronés apasionado de la salsa y con un ferrolano en el jurado, el director de la compañía Nova Galega de Danza, además de la Escola Municipal de Baile Moderno de As Pontes, Jaime Pablo Díaz, que destacó por su exigencia en las valoraciones.

Junto al bailarín ferrolano se sentaron el popularmente conocido como “Poty”, Javier Castillo, y Tania Zapata, dos miembros del jurado que fueron mucho más benevolentes que el anterior, que como profesional se fijó constantemente en la técnica y no se cortó a la hora de expresar opiniones como que no se baila con la cara, sino con los pies o que "hacer zumba no es bailar".

El público de la comarca se quedará sin disfrutar de las competiciones de Jesús Graíño, de 54 años, que trabaja en el Arsenal ferrolano y, tal como advirtió su propia mujer en el vídeo de presentación, “non é a imaxe típica que temos de militar”, tanto por su fuerte sensibilidad (“chora por todo”), como por esa “dualidad”, según la llamó el propio bailarín, que le hace estar en dos mundos que, realmente, “parécense pouco”.