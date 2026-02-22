El comité comarcal del PC se solidariza con la situación de los bomberos ferrolanos

Protestas de los bomberos de Ferrol Emilio Cortizas

A los múltiples apoyos que han tenido estos días los efectivos del cuerpo de bomberos de Ferrol y, más especialmente, el herido en la intervención de la pasada semana en Recimil, se suma ahora la del Partido Comunista de España y el comité comarcal en Ferrolterra del Partido Comunista de Galicia.

Estos han querido trasladar el apoyo, solidaridad y cariño al bombero herido, a su familia, compañeros y amistades, al tiempo que reconocen la labor que lleva cabo el cuerpo de bomberos de Ferrol.

Desde esta formación se acusa directamente a las políticas de derechas de “deteriorar os servizos públicos mediante orzamentos insuficientes, falla de persoal e ausencia de investimentos estruturais”.

Piden, ante los acontecimientos sucedidos, la dimisión del concejal de Servizos, José Tomé, y del alcalde, José Manuel Rey.

Hacen, además, un llamamiento a la clase trabajadora de Ferrolterra para que se apoye a los bomberos en sus reivindicaciones y se declare al regidor “persoa non grata nos actos do vindeiro 10 de marzo, día da clase traballadora, ante o monumento de Amador e Daniel”