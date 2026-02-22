Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El comité comarcal del PC se solidariza con la situación de los bomberos ferrolanos

Hacen responsable a las políticas de derechas de deteriorar los servicios públicos

Redacción
22/02/2026 20:25
Protestas Bomberos Ferrol
Protestas de los bomberos de Ferrol
Emilio Cortizas
A los múltiples apoyos que han tenido estos días los efectivos del cuerpo de bomberos de Ferrol y, más especialmente, el herido en la intervención de la pasada semana en Recimil, se suma ahora la del Partido Comunista de España y el comité comarcal en Ferrolterra del Partido Comunista de Galicia.

Estos han querido trasladar el apoyo, solidaridad y cariño al bombero herido, a su familia, compañeros y amistades, al tiempo que reconocen la labor que lleva cabo el cuerpo de bomberos de Ferrol.

Protestas Bomberos Ferrol

“Todos somos Polo”, los bomberos llaman a una concentración de la ciudadanía

Desde esta formación se acusa directamente a las políticas de derechas de “deteriorar os servizos públicos mediante orzamentos insuficientes, falla de persoal e ausencia de investimentos estruturais”.

Incendio calle Álvarez Sotomayor 7 puerta

La mujer del bombero herido en Ferrol reclama seguridad para los efectivos

Piden, ante los acontecimientos sucedidos, la dimisión del concejal de Servizos, José Tomé, y del alcalde, José Manuel Rey.

Hacen, además, un llamamiento a la clase trabajadora de Ferrolterra para que se apoye a los bomberos en sus reivindicaciones y se declare al regidor “persoa non grata nos actos do vindeiro 10 de marzo, día da clase traballadora, ante o monumento de Amador e Daniel”

