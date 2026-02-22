Doniños más ligera que nunca con 420 kilos menos de basura

Los productos higiénicos y sanitarios fueron los grandes protagonistas de la recogida Jorge Meis

Hace un año, el 17 de febrero de 2025, la Sociedade Galega de Historia Natural y la entidad Mar de Fábula se entregaban a las dunas del arenal ferrolano de Doniños para paliar las consecuencias de las calamidades del mal tiempo, pero también del impacto del ser humano. Ambas agrupaciones se volvieron a reunir este domingo para, después de unos meses de encadenar temporales, poner a punto una playa en un momento en que, al parecer, el sol comienza a salir. Hace doce meses eran 30 las personas que se esforzaban por cuidar el entorno natural de Ferrol, pero parece que los propósitos de 2026 funcionan, porque esta cifra se superó. Durante la mañana del domingo, más de cuarenta personas se dieron cita para llevar a cabo una recogida que se saldó con 420 kilos de basura fuera de una de las playas más aclamadas de la zona.

En este sentido, explican desde la organización que el volumen de residuos era mayor del esperado, con la posibilidad de que se deba a los desbordamientos de la depuradora de Cabo Prioriño. En esta ocasión, y dejando de lado las toallitas —uno de los productos más recogidos durante la campaña anterior—, los voluntarios y voluntarias aseguran que recogieron “una gran cantidad de productos higiénicos y sanitarios”. En concreto, hacen referencia a los aplicadores de tampones y a envases de medicamentos, que se repartían a lo largo de todo el arenal. Desde la entidad de Camelle, Mar de Fábula, remarcan que “es muy importante que la sociedad empiece a tomar conciencia de que no se puede verter ningún tipo de residuo en los váteres”.

Esta fue la impresión generalizada de quienes, de todas las edades, dedicaron su tiempo al cuidado del medioambiente, pero en la zona de la desembocadura preocupó especialmente el deterioro de la fauna. Fue en este punto de la playa donde se encontraron cerca de 23 frailecillos atlánticos (Fratercula arctica), lo que, según explican, está relacionado con los grandes temporales, que impiden que esta especie se alimente correctamente, llegando a la costa en situación de desnutrición. Asimismo, cinco de estos pájaros se encontraron “petroleados”, otro residuo que también estaba presente en el arenal.

La entidad de Costa da Morte, asidua a enfrentarse a grandes cantidades —el mismo sábado venían de recoger más de 3.000 kilos en la playa de Estorde, en Cee—, visita este arenal por segunda vez. Desde Mar de Fábula, Xosé Manuel Barros, encargado de clasificar los restos que se iban recogiendo, explicó que el factor humano es el más determinante.

“Cando facemos estas limpezas, dende o 2014, atopamos botellas, espumas sintéticas, residuos da pesca... Pero non hai nada que supere a aos envases de plástico. É unha cantidade enorme de fragmentos que derivan en microplásticos. Realmente este material representa o 90% das limpezas que facemos, predominando de manera masiva”, asegura. De hecho, quienes acudieron a la convocatoria a primera hora reconocen que se encontraron con más cascos y latas de las que esperaban, cuestionándose si, quizá, el volumen de estos elementos era consecuencia directa del buen tiempo del que disfrutó la jornada del sábado, lo que provocó un “overbooking” en Doniños.

Los participantes

No solamente llamó la atención qué se recogió, sino también quién lo hizo. No había una media de edad exacta y, de hecho, el conjunto de voluntarios que se encontraba en la zona fue haciéndose más grande a medida que pasaba la mañana, uniéndose algún espontáneo que no tenía pensado, en un primer momento, dedicar su tiempo al reciclaje, “pero es algo que es nuestro y de todos, y tiene que estar cuidado”, señalaba una familia lucense que decidió pasar el día en Ferrol. Desde Betanzos también llegaba una pareja que aprovechó para pasear después por la urbe, y desde la comarca, tanto en grupos como en solitario, con una premisa que trascendía entre generaciones: “proteger nuestra costa”.

En cifras, el trabajo se tradujo en que en una hora, 10 personas consiguieron rellenar 15 sacos, un trabajo que continuó a lo largo de la mañana y que no supo de edades.

“Vin polos meus alumnos, que están aquí”, comenta Paula Hermida, profesora de Biología en uno de los centros de la ciudad que condena la opinión habitual sobre los más jóvenes, asegurando que “sempre se fala mal dos rapaces, e despois, como se ve, son eles os que mobilizan aos adultos. Na casa coñeciamos á asociación, pero esta é a primeira vez que vimos limpar con eles”, explica.

Ella, como muchas otras, iba acompañada de pequeños y pequeñas que no solo pusieron todo su ímpetu, sino que también “lo pasaron en grande”. “Eles están a pasalo xenial e, sen decatarse apenas, están a sensibilizarse dunha forma realmente bonita e necesaria, porque se os responsables non deixamos de contaminar o mar, eles non van poder gozalo como nós o facemos día tras día”, asegura Barros, quien incide en la importancia de integrar a los más pequeños en este tipo de iniciativas.

Estos valores fueron los que, por ejemplo, llevaron a Ana y María a la playa. Hermanas y alumnas de Hermida, ponen en valor el trabajo de unos padres que “siempre nos explicaron la importancia de recoger la playa o el parque cuando nos íbamos”, cosa que siguen haciendo ahora y que, entre risas, confiesan que están trasladando a sus círculos sociales, porque “si esto está sucio es porque las personas dejamos que pasase”, sopesan las jóvenes.

Esta premisa se compartió de forma tácita, puesto que, inmersos en sus tareas, voluntarias y voluntarios no pararon, hasta pasadas las dos de la tarde, a comentar cuál es el motivo de tener que organizar batidas para recoger, en su mayoría, plásticos y embases de bebidas. Sin embargo, la condena era generalizada y partía de una idea común sorprendentemente simple y es que “hai que vir especificamente para recoller, pero ninguén viu nunca para tirar”, censuraba el grupo de trabajadores..

De esta forma, y haciéndose cargo de más de 400 kilogramos de residuos que “son de todos y a la vez de nadie”, Doniños respira ahora más ligera y preparada para, si el tiempo lo permite, ser muy disfrutada. Eso sí, "por favor, con respecto e amor polo medioambiente", en el que nunca se dieron de manera natural las colillas, los tapones de botella o las bolsas de plástico.