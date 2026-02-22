Mi cuenta

Chega o Día de Rosalía cargado de convocatorias por 8 concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal

O espectáculo de “xograría” de Alba de Vales en Cerdido ou un autoexame sobre a escritora en Ferrol, entre as programacións

Redacción
22/02/2026 20:46
Praza de Rosalía, no Día das Letras, onde este luns 23 realiza un acto o BNG
A praza de Rosalía ferrolá, no Día das Letras, onde este luns 23 realiza un acto o BNG
Jorge Meis
Este luns celébrase que o 23 de febreiro de 1837 naceu María Rosalía Rita de Castro, unha personalidade que se integrou na historia da literatura universal sen precisar máis nomes que un. Este, que xa é un símbolo en si mesmo dos valores que defendeu nos seus escritos de xeito precursor, resoa particularmente no territorio galego, que cada ano continúa rendindo homenaxe á poeta compostelá con encontros diversos, como os que terán lugar polas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Polo seu potente legado vencellado á conciencia social de clase, de xénero, á defensa da identidade cultural e incluso o respecto pola natureza, entre as actividades destaca a enquisa que propón a Sociedade Cultural Medulio, co obxectivo de autoavaliar os coñecementos das persoas asistentes sobre Rosalía. Este é o segundo punto do programa que se desenvolverá este martes 24, co apoio do Concello de Ferrol, ás 19.00 horas na capela do Torrente Ballester, despois dunha proxección e antes de agasallar ao público un CD de “poemas rosalianos musicados”. Para rematar, algúns destes textos interpretaranse con voz e música en directo.

Neste concello, onde xa se celebraron os encontros organizados por Artábria, en Esteiro, e por Lenda Ártabra, en Brión, tamén convoca un acto o BNG este luns 23, ás 18.00 na praza de Rosalía, no barrio de San Xoán.

O encontro do ano pasado polo Día de Rosalía no centro social Artábria ofreceu a degustación nunha sesión vermú

Dúas celebracións en Ferrol para probar o Caldo de Gloria na lembranza de Rosalía

A programación municipal de Ares, que se concentra na biblioteca, estréase tamén este luns 23, ás 16.30, cunha actividade de achegamento á escritora para as persoas usuarias dos obradoiros de memoria. O mércores 25, ás 18.00 horas, será a quenda das pequenas e pequenos, aos que se lles ofrece aprender mediante o xogo e a creatividade no obradoiro “Miña casiña, meu lar...”, por dous euros e con previa reserva. Para rematar, o xoves 26, ás 18.30, Luis Vallecillo interpretará, de balde, para o público familiar, “Cantamos con Rosalía”.

Por outro lado, o Concello de Neda distínguese por comezar a homenaxe o venres 27, ás 19.00 na biblioteca municipal, coa actividade “Unha tarde con Rosalía”, que consistirá nunha lectura colectiva de poemas e outros textos da autora, que deberán ser elexidos por cada un dos participantes, que poden ser de calquera idade.

día de Rosalía na AVV Castelao de Brión

La comarca de Ferrolterra se vuelca con celebraciones con motivo del Día de Rosalía

Ao día seguinte, o sábado 28, ás 20.00 horas, está previsto abrir o pano da Casa da Cultura de Neda coa obra dirixida por Luis G. Ramos “Campanas de Bastabales”, da man da compañía naronesa Imaxina-T. As entradas anticipadas para este espectáculo en forma de homenaxe poñeranse a disposición dende hoxe mesmo, na biblioteca municipal, ao prezo de dous euros.

Ademais, o Concello de Moeche celebra o Día de Rosalía para o alumnado do CEIP San Ramón, que recibirá este mesmo luns 23 a Marisa Irimia coa actividade “Poesía con moito conto”.

Eume

O Concello de Pontedeume organiza unha homenaxe institucional tamén este luns 23, a partir das 18.30 na praza Rosalía de Castro, que incluirá unha ofrenda floral, acompañamento musical de Airiños do Eume e un recitado de poemas por parte do alumnado de oratoria do IES Breamo. Por outro lado, durante toda esta semana, na biblioteca municipal Poeta Ramiro Fonte anímase a resolver presencialmente o “quiz de Rosalía” para gañar unha lámina, até esgotar existencias.

Ortegal

En Ortigueira, o Concello propón celebrar o Día de Rosalía por distintos puntos coa degustación do Caldo de Gloria que a autora popularizou nun dos seus poemas reivindicativos. Así, amais do CEIP José María Lage, Aspromor e a residencia Dolores Díaz Dávila, este prato servirase este luns 23 no restaurante Río Sor, Manolo’s Xantar, Os Vellos, Casa Giz, Nogueirido, Orillamar, O Malecón e La Terraza de Laura. Tamén participan nesta iniciativa, coa colaboración da Fundación Rosalía de Castro e Entre Fogones, o bar Colao e Casa Cedeira, que ofrecerán a receita o martes 24 debido a que os luns pechan.

O Concello de Mañón dirixe a súa proposta a toda a comunidade educativa coa celebración deste luns 23 no CEIP Francisco López Estrada, onde á 13.00 dará comezo “A Estrela de Rosalía. Contos de Brétema e Luz” por parte de Marisa Irimia. A continuación degustarase o Caldo de Gloria no comedor e rematarase o encontro (que contará con photocall e agasallos) cun recital do alumnado, a partir das 15.00.

Tamén este mesmo luns 23, ás 19.00 horas na área recreativa do Castro, en Cerdido, Alba de Vales propón interpretar a súa “xograría” titulada “Contos arredor da Terra”, un espectáculo que combina narración oral, teatro de obxectos e cantigas coas que falará de romances de cego, tradicións orais, galeguidade ou “aldeanía”.

mural rosalía de castro en Valdoviño

El arte de Manuel Carballeira amplía el legado de Rosalía de Castro en Valdoviño

