Un alumno del CIFP Ferrolterra se pondrá a prueba en Madrid en el certamen SpainSkills

El conselleiro de FP recibió a la “selección galega” de FP Cedida

En el campeonato estatal de Formación Profesional –FP– SpainSkills 2026, que se desarrollará entre el martes 24 y el sábado 28 de la próxima semana en Madrid, Galicia estará representada por un total de 37 estudiantes. Entre estos participa, en la competición de CNC Fresado, Raúl Prado Paz, alumno del CIFP Ferrolterra.

Este aspirante, el único entre las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se clasificó después de haber obtenido la medalla de oro en la fase autonómica del campeonato, GaliciaSkills.

Los concursantes de Galicia que se pondrán a prueba en el SpainSkills fueron recibidos ayer por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que les deseó “moita sorte e ánimo para demostrar en equipo o enorme potencial da FP galega”, agradeciendo también el esfuerzo realizado por todo el alumnado participante, así como por el profesorado y los centros que se implicaron en la competición los últimos meses.

Rodríguez, que estuvo acompañado de la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, también quiso trasladarles a los participantes que “sexa cal sexa o resultado, sodes un orgullo para o noso sistema educativo”, resaltando el “exemplo” que constituyen estos “rapaces e rapazas pola súa constancia, capacidade de superación e esforzo para acadar a excelencia”.

Además, el conselleiro también hizo hincapié en la importante representación de la Comunidad este año, en que la “selección galega de Formación Profesional”, tal y como denominó al grupo, compite en 33 de las 34 modalidades que contempla el campeonato. Dentro de estas, tres se realizarán en formato demostración y 30 son clasificables para los campeonatos internacionales.

El mundial se celebrará en Shanghai y el europeo en Alemania, previsto para 2027.