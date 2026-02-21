Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Talento profesional

Un alumno del CIFP Ferrolterra se pondrá a prueba en Madrid en el certamen SpainSkills

Raúl Prado Paz participa entre 37 estudiantes de FP en Galicia, que optan al europeo de Alemania, en 2027

Redacción
21/02/2026 11:33
El conselleiro de FP recibió a la “selección galega” de FP
El conselleiro de FP recibió a la “selección galega” de FP
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En el campeonato estatal de Formación Profesional –FP– SpainSkills 2026, que se desarrollará entre el martes 24 y el sábado 28 de la próxima semana en Madrid, Galicia estará representada por un total de 37 estudiantes. Entre estos participa, en la competición de CNC Fresado, Raúl Prado Paz, alumno del CIFP Ferrolterra

Este aspirante, el único entre las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se clasificó después de haber obtenido la medalla de oro en la fase autonómica del campeonato, GaliciaSkills.

El CIFP Ferrolterra destaca por el número de alumnos que se miden en el campeonato

Más de 30 competidores de Ferrol, Eume y Ortegal en el GaliciaSkills

Más información

Los concursantes de Galicia que se pondrán a prueba en el SpainSkills fueron recibidos ayer por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que les deseó “moita sorte e ánimo para demostrar en equipo o enorme potencial da FP galega”, agradeciendo también el esfuerzo realizado por todo el alumnado participante, así como por el profesorado y los centros que se implicaron en la competición los últimos meses.

Rodríguez, que estuvo acompañado de la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, también quiso trasladarles a los participantes que “sexa cal sexa o resultado, sodes un orgullo para o noso sistema educativo”, resaltando el “exemplo” que constituyen estos “rapaces e rapazas pola súa constancia, capacidade de superación e esforzo para acadar a excelencia”.

Un total de 242 alumnos y alumnas de FP participaron en esta edición

Un oro y tres platas para alumnos de FP en las finales de GaliciaSkills

Más información

Además, el conselleiro también hizo hincapié en la importante representación de la Comunidad este año, en que la “selección galega de Formación Profesional”, tal y como denominó al grupo, compite en 33 de las 34 modalidades que contempla el campeonato. Dentro de estas, tres se realizarán en formato demostración y 30 son clasificables para los campeonatos internacionales.

El mundial se celebrará en Shanghai y el europeo en Alemania, previsto para 2027.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María Amparo Alonso, experta en IA, fue elegida por el alumnado

El segundo galardón que otorga el colegio Arenales Compañía a científicas de Galicia se entrega a María Amparo Alonso Betanzos
Redacción
Edgard Camarós, el primer ponente, ayer con Fenollós, el segundo

Las charlas de arqueología en el Campus Industrial de Ferrol continuarán con Fenollós y Nión
Redacción
El conselleiro de FP recibió a la “selección galega” de FP

Un alumno del CIFP Ferrolterra se pondrá a prueba en Madrid en el certamen SpainSkills
Redacción
Escola Aberta de Arte

La Escola Aberta de Arte busca 60 modelos para posar con ropa de época de la Ilustración
Rita Tojeiro Ces